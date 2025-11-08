Более тысячи ежесуточно: британская разведка посчитала космические потери армии РФ в Украине с начала вторжения

С начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия понесла около 1 140 000 потерь – убитыми и ранеными. Только в 2025 году потери агрессора составляют около 353 тысяч человек.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании. Статистические данные ведомства показывают осенний рост количества потерь армии РФ.

Так, среднее суточное количество потерь российской армии в октябре достигло 1 008 человек. В сентябре этот показатель составлял 950, а в августе – 931.

Несмотря на это, пока уровень потерь оккупантов остается одним из самых низких с апреля 2024 года, отметило Минобороны Великобритании.

Покровск остается главным направлением усилий оккупантов

Российские войска продолжают интенсивные попытки окружить Покровск – ключевой логистический узел Сил обороны Украины на Донбассе. Это направление остается главным для российских усилий, на которое приходится наибольшее количество ежедневных атак по всей линии фронта, считает британская разведка.

Несмотря на то, что враг несет значительные потери, он продвигается с южных окраин по направлению к центру города, пытаясь перерезать ВСУ пути снабжения.

Также продолжается давление на города-спутники: Родинское, поддерживающее оборону Покровска с севера, и на Мирноград – с востока.

Украинские войска провели контратаки вблизи Доброполья, в 25 км к северу от Покровска, стабилизируя часть линии фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба, общие боевые потери РФ в живой силе составляют 1 млн 148 тыс. 910 человек. Украинские воины только за минувшие сутки, 6 ноября, уменьшили численность российской оккупационной армии на 1170 захватчиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!