Сейчас враг пытается демонстрировать нечувствительность своей экономики и отдельных ключевых ее сегментов ко все более мощным и точным ударам ВСУ по его критически важной инфраструктуре. Так, например, уже сейчас во временно оккупированном Крыму все громче говорят о том, что к уже хорошо известному там дефициту воды добавился и дефицит бензина и вообще — топлива. Понятно, что местный гауляйтер, который просто обязан сглаживать острые углы и успокаивать публику, не может биться в истерике, поскольку для него это закончится трагически, но вместо этого он заявляет о другом, а именно – что проблемы с топливом возникают из-за того, что на полуостров так и не зашли "вертикально-интегрированные компании". При этом он как-то забыл о том, что за 11 лет оккупации отсутствие этих компаний как-то не сильно влияло на ситуацию с топливом, а сейчас она превратилась в топливный кризис.

Тим часом у ворожій пресі з’явилися повідомлення про те, що прокачування нафти через нафтопровод "Дружба" відновлено і що Угорщина та Словаччина вже отримують сировину саме за допомогою цього трубопроводу. Буквально, зі слів міністерки економіки Словаччини Дениси Сакової це виглядає наступним чином:

"Прокачування нафти до Словаччини зараз здійснюється в стандартному режимі… Найближчими днями ми отримаємо більш чітку інформацію про можливі зміни в графіку поставок на поточний місяць… Однак я вважаю, що з огляду на швидке відновлення роботи нафтопроводу, (негативний – ред.) ефект буде мінімальним".

Про відновлення поставок нафти заявив і міністр закордонних справ Угорщини Сійярто, але все ж промова міністерки Словаччини — цікавіша. Скажімо так, якщо поставки нафти відновилися, то логіка підказує, що нафтопровід полагодили, але вона говорить про зміни в графіку поставок у найближчому місяці і додає, що сподівається на швидке відновлення нафтопроводу. Ці дві тези не надто стикуються між собою і говорять про те, що найближчого місяця поставки будуть здійснюватися в якомусь нештатному режимі.

Звідси випливає, що відновлення поставок нафти і відновлення функціонування нафтопроводу — дещо різні речі, і їх слід розглядати окремо. У даному випадку, поясненням цих словесних маневрів міністерки може бути наступне. Нафтопровід — дуже довга структура, протяжністю в тисячі кілометрів. На його маршруті, безумовно, є кілька десятків насосних станцій, частину з яких ЗСУ вивели з ладу, але в складі цієї структури є й буферні об’єкти, які можуть накопичувати серйозну кількість нафти, на випадок якихось нештатних ситуацій.

Як ми вже добре знаємо, насосні станції виведені з ладу на території федерації, десь на півдорозі до Угорщини та Словаччини, а це означає, що на території самої росії, а також Білорусії мають бути резервні запаси нафти, які можуть прокачуватися вцілілою частиною трубопроводу. Зрозуміло, що в разі вдалого відновлення функціонування всього нафтопроводу, лаптям доведеться поповнювати ці запаси, але в даний момент саме цей буферний обсяг нафти пішов словакам і угорцям, а для публіки це подається так, що нафтопровід отримав незначні пошкодження і вже вдалося відновити його роботу.

Тобто, обійшовши саме цей момент, Сакова і Сійярто зараз підіграють москві в її потугах показати, що удари ЗСУ не призвели до значних пошкоджень і наслідків. Адже якщо розповісти все, як є, доведеться щось пояснювати тим же угорцями про те, чому путін не може прикрити нафтову трубу, таку важливу для їхнього брудного партнерства. Та й взагалі, для світу це матиме дуже поганий вигляд, адже начебто військовий монстр, банально нездатний прикрити власні, стратегічні об’єкти. І тут йдеться не лише про нафтопроводи і нафтопереробні заводи.

Учора було багато повідомлень про вдале знищення цілого залізничного складу з паливом на території окупованої частини Запорізької області, в районі Токмака. Це було саме паливо, яке йшло до Криму, і його теж противник не зміг прикрити. Зграя дронів просто розірвала ешелон так, що згоріло паливо, рухомий склад і завдано значної шкоди самій залізниці. Але ворожі соціальні мережі практично ніяк це не коментують з тієї ж самої причини, з якої приховується справжній збиток, завданий нафтопроводу "Дружба".

Тим часом, прокинувся один із ворожих ТГ-каналів, який дуже дискретно, але об’єктивно описує їхні власні втрати, і з приводу цього інциденту він написав таке:

"Сьогодні вранці (19 серпня), близько 06:30, було завдано удару БПЛА по залізничному ешелону з паливом у районі н.п. Остриківка, Запорізька область".

Написано це без зайвого драматизму, але підтверджено сам факт удару, а також місце і час події. Ну а наслідки кожен може роздивитися особисто, на представлених каналом.

Цей же канал видає інформацію і про той самий вибух на пороховому заводі, про який ми вже кілька разів писали. Але тепер — інформація з того боку, і вона ніколи не розходилася з дійсністю. Має це такий вигляд:

"15.08.2025 внаслідок необережного поводження з вибуховими речовинами на пороховому заводі "Еластик" (Шиловський район, Рязанська область) стався вибух.

Завод спеціалізується на виробництві оборонної продукції широкого спектру, зокрема: пороху, вибухових речовин (тротил, гексоген), корпусів 152-мм снарядів, корпусів 120-мм мін (і подальше спорядження їх), підривників, а також інших видів спецхімії. За наявною інформацією, вибух стався в будівлі, де відбувався процес нітрації тринітротолуолу (тротил). Внаслідок вибуху:

Повністю знищено чотири будівлі заводу (виробничі приміщення, склад пороху);

Пошкоджено сім будівель;

Втрачено близько 300 т пороху для артилерійських снарядів;

Втрачено близько 600 од. 152-мм снарядів.

Загинуло 14 осіб, ще 19 вважаються безвісти зниклими. Постраждалими визнано 149 осіб (40 наразі госпіталізовано)".

А решта ворожої преси лише побіжно згадала про те, що сталася НП на промисловому підприємстві, і то тому, що там виявилися жертви. І судячи з цього опису, версія про порушення техніки безпеки, вже виглядає зовсім примарно і, швидше, як анекдот. З іншого боку, ніхто з наших військових не взяв на себе відповідальність за цей захід.

Ну а в цілому, противник зараз докладає максимум зусиль для того, щоб погасити інформаційну хвилю від наслідків, спричинену дедалі частішими та важчими ударами ЗСУ по їхніх тилах. А те, що удари виключно болючі, підтверджує реакція ворога, в плані ударів по нашій інфраструктурі. Бійка пішла кістка-в-кістку, і ворог явно виявився неготовим до такого розвитку подій, тому й приховує їх як може.