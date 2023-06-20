Болгария готовится предоставить военную помощь Украине: на что можем расчитывать

С избранием нового правительства Болгарии появились первые сигналы о том, что страна готовится оказать реальную военную помощь Украине – оружием и амуницией. Новый министр обороны Тодор Тагарев, принявший присягу 6 июня, в течение трех рабочих дней с 9 по 13 июня общался на эту тему с послом Украины Олесей Илащуком, послом Франции Джоелем Майером и послом Великобритании Робом Диксоном.

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Об этом сообщила болгарская "Свободная Европа". По словам экспертов и политиков, с которыми общалось издание, Болгария может и, скорее всего, пришлет Украине боеприпасы и технику.

"Мы будем помогать Украине с очень четким пониманием того, что это не только моральное обязательство перед близкой для нас страной, которая является жертвой агрессии, но это наш стратегический интерес, чтобы мы могли обеспечить безопасность в нашем регионе", – сказал министр обороны. Тодор Тагарев после завершения двухдневной встречи НАТО в Брюсселе.

Болгария примет участие в общей европейской помощи снарядами Украине, также сказал Тагарев в интервью Politico.

Как видно из заявлений и действий нового министра обороны Тодора Тагарева, он уже взялся за оказание реальной военной помощи Украине, в то же время договариваясь о поддержке партнеров из НАТО и ЕС для укрепления обороны Болгарии.

Тагарев уже распорядился провести анализ типов и количества боеприпасов и техники, которые сейчас могут быть переданы Киеву. Этот анализ будет готов в конце этой недели, сообщили в Минобороны Болгарии.

Кроме того, ведутся переговоры со странами-партнерами о возможности тройных соглашений, по которым Болгария получит финансовую помощь или другое оборудование в обмен на вооружение, которое она передаст Украине.

Что нужно Украине?

"Украина уже развернула серьезное контрнаступление, и можно ожидать, что ей нужны боеприпасы, артиллерия, системы противовоздушной обороны, бронетехника, штурмовая авиация – практически весь спектр вооружений, необходимых для такого типа полномасштабной операции, которая к тому же крайне критическая", – отметил изданию Велизар Шаламанов, бывший министр обороны, а также бывший председатель наблюдательного совета Агентства связи и информации НАТО.

Шаламанов добавил, что летом и осенью будет решаться исход войны, будет ли она непродолжительной и будет предполагать быстрое восстановление, или "мы попадем в длительную и изнурительную войну, которая не предвещает ничего хорошего для региона".

"Насколько мне известно, Украина больше всего заинтересована в болгарских боеприпасах - реактивно-артиллерийских снарядах калибра 122 мм, танковых снарядах калибра 125 мм, артиллерийских снарядах калибра 152 мм", - рассказал Густав Грессель, старший научный сотрудник Европейского совета.

Грессель добавил, что до войны в Украине Болгария имела одни из самых больших запасов этого вида боеприпасов – как на частных, так и на государственных (армейских) складах. Значительная часть этих запасов была передана Украине после решения Национального собрания в конце 2022 года оказать военную помощь стране, подвергшейся нападению со стороны России. По словам Гресселя, украинцы хотели бы покупать эти боеприпасы из запасов Вооруженных Сил Болгарии.

"Что касается наземных систем, то в Болгарии есть Т-72М1 (танк) и БМП-23 (бронированная боевая машина пехоты), которые украинцы могли бы использовать", – сказал Грессель.

Что может дать Болгария?

Болгария может оказать значительную военную помощь компонентами оружия и боеприпасами. Об этом, в частности, заявил депутат Христо Гаджев, который был главой комитета по обороне в предыдущем парламенте.

Его слова подтвердил и депутат Иво Мирчев, являющийся членом парламентского комитета по обороне.

"Болгария может предоставить 152-мм и 122-мм снаряды, бронетехнику, гаубицы. У нас на складах этого достаточно", – сказал Иво Мирчев.

Это подтвердили и другие источники издания. По их словам Болгария может передать Украине больше артиллерийских систем, систем залпового огня, систем ПВО.

"Есть возможность существенной помощи в виде вооружений – бронетехники для сухопутных войск и средств ПВО. Это вопрос желания и скорых действий со стороны Министерства обороны, чтобы, во-первых, запустить процесс, а во-вторых, договориться с союзниками о компенсации этой военной помощи ", – сказал Гаджев.

Гаджев добавил, что "нам всем понятно", что эти боеприпасы пойдут через Польшу в Украину, но "таким образом мы можем восстановить наши военные запасы боеприпасов".

Гаджев также сказал, что "мы будем настаивать на том, чтобы в купле-продаже оружия были убраны посредники и комиссионеры, чтобы был прямой экспорт в Украину".

Замена и модернизация

Болгария может извлечь выгоду из оказания помощи Украине, восстановив свое вооружение.

"Такое предложение от США уже есть. Это шанс для Болгарии модернизировать свою армию и полностью перейти на вооружение НАТО", – сказал Мирчев.

Возможности для так называемых тройных соглашений, по которым советское оружие, предоставленное Украине, компенсировалось западным оружием, уже исчерпаны, утверждают источники издания. Однако они полагают, что страны-партнеры могут финансово компенсировать Болгарии или сделать ей большие скидки при покупке новых систем вооружения. Например, Словакия покупает у США 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper со скидкой в две трети после того, как Братислава отправила в Украину советские истребители МиГ-29.

"Продолжение войны"

С начала войны России в Украине президент Болгарии Румен Радев придерживался позиции, что предоставление военной помощи Киеву будет "затягиванием войны".

Эти заявления совпадают с российской позицией и принципиально отличаются от общеевропейской.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в феврале заявил, что если военная помощь Украине прекратится, "мира не будет, и Россия победит". И определил это как "чрезвычайную угрозу" безопасности Европы.

"Пока у власти находится временное правительство, Болгария не будет предоставлять Украине свои истребители, зенитно-ракетные комплексы, танки и бронетранспортеры", –з аявил Радев 21 марта.

Сейчас в Болгарии новое правительство и все меняется.