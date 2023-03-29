Болгария не присоединится к плану ЕС по закупке боеприпасов для Украины: названа причина

Болгария дистанцируется от плана совместных закупок ЕС по поставкам боеприпасов Украине. Страна не использует и потому не имеет запасов боеприпасов 155-мм калибра, о котором идет речь в общем плане закупки.

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Об этом в эфире Болгарского национального телевидения заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов, пишет Europres. По его словам, Болгарии просто негде взять подобные боеприпасы.

"Этот миллион боеприпасов должен образоваться как запас из каких-то складов. У нас в болгарской армии таких снарядов нет. Они не будут предоставлены Украине по той простой причине, что у нас нет такого калибра", – сказал Стоянов.

Вместе с тем известно, что недавно Министерство обороны Болгарии одобрило проект обновления национального арсенала, в рамках которого неназванной оружейной компании будут поставлены старые боеприпасы на сумму почти 179 миллионов евро в обмен на получение более современных снарядов. Однако когда этот проект будет реализован, пока неизвестно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Европейском Союзе намерены одобрить договоренность о совместной закупке странами блока боеприпасов для Украины. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал заключить соответствующее соглашение.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники также писало, что ЕС пытается найти способ обеспечить Украину боеприпасами. На фоне военной помощи каждой конкретной страны ожидается, что члены ЕС подпишут также совместный план закупок снарядов для ВСУ.

Венгрия первой отказалась участвовать в совместной закупке 1 млн боеприпасов для Украины странами ЕС. Сийярто объяснил позицию страны "желанием мира", однако отметил, что Будапешт "не будет мешать другим делать то, что они хотят".

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