Болгария отправила в Украину первую партию из 100 БТРов

Болгария уже доставила в Украину первые 30 вагонов с бронетранспортерами для украинской армии. В этой партии 100 единиц этой военной техники.

Об этом сообщил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев в четверг, 14 марта, передает издание novinite. Операция по транспортировке бронетехники началась еще 29 января, а первая колонна из 30 БТР отправилась 7 марта.

"Тагарев высоко оценил самоотверженность 240 военнослужащих, участвовавших в операции, затраты на которую превысили 170 тысяч левов (около 94 тысяч долларов)", – сказано в сообщении.

Признавая критику по поводу задержки, Тагарев выступил в защиту связанных с этим логистических сложностей. По его словам, ускорение было невозможным.

Министр также подчеркнул важность постоянной поддержки Украины, отметив, что Болгария "остается пристальной в отслеживании ситуации и поддержании готовности к региональным вызовам".

Соглашение о передаче Украине 100 БТР между болгарским и украинским министерствами внутренних дел подписали в Софии 8 августа и в Киеве 13 ноября 2023 года. 22 ноября соглашение ратифицировали.

Согласно соглашению, украинская сторона будет снабжена бронетранспортной техникой с имеющимся вооружением, а также запасными частями для ее обслуживания, которые уже не нужны для нужд МВД Болгарии.

Как сообщал OBOZ.UA, Комитет парламента Болгарии по обороне проголосовал за предоставление Украине непригодных, устаревших или избыточных переносных зенитно-ракетных комплексов, а также зенитных ракет различных типов. Ожидается, что ПЗРК можно будет отремонтировать, а затем использовать на поле боя.

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