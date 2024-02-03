Болгария передаст Украине 100 БТР: доставку оплатит третья страна. Фото

Сотню бронетранспортеров, которые Болгария бесплатно передала Украине по решению Народного собрания, уже транспортируют в Украину. Об этом заявил министр обороны Тодор Тагарев, обнародовав соответствующие фотографии.

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Об этом пишет агентство BGNEWS. Журналисты напоминают, что в конце ноября 2023 года депутаты приняли законопроект о ратификации Соглашения между Министерством внутренних дел Республики Болгария и Министерством обороны Украины о безвозмездном предоставлении бронированной транспортной техники. За это проголосовали 152 нардепа, а 57 проголосовали "против".

Соглашение заключено во исполнение решения о предоставлении дополнительной военно-технической поддержки Украине. Согласно соглашению, украинская сторона будет снабжена бронетранспортной техникой с имеющимся вооружением, а также запасными частями для ее обслуживания, которые уже не нужны для нужд МВД Болгарии.

Лишь несколько дней назад министр обороны Тодор Тагарев прокомментировал, что танки все еще находятся в нашей стране, поскольку их транспортировка в Украину будет стоить госбюджету достаточно дорого.

"Три министерства работают вместе. Уже понятно, кто куда их будет грузить, куда они поедут. Это очень серьезная логистическая операция", – уточнил он, добавив, что министерство, однако, будет искать возможность, чтобы транспортировку профинансировала одна из стран-участниц Контактной группы из вопросов обороны Украины (так называемый Рамштайн-формат).

Как сообщал OBOZ.UA, парламент Болгарии смог преодолеть вето, которое наложил президент Румен Радев на предоставление Украине бронетранспортеров. Депутаты повторно приняли Закон о ратификации соглашения между МВД Болгарии и Минобороны Украины о безвозмездной передаче техники нашей стране.

Процесс повторного голосования не был спокоен – во время рассмотрения документа произошла стычка между депутатами.

Так, Николай Дренчев из партии "Възраждане" заявил, что болгарский парламент якобы день и ночь занимается отправкой оружия в Украину. По его словам, "Възраждане" не поддерживает предложение передать Украине БТР и рекомендует прислушиваться к вето президента.

Ранее стало известно, что Комитет парламента Болгарии по обороне проголосовал за предоставление Украине непригодных, устаревших или избыточных переносных зенитно-ракетных комплексов, а также зенитных ракет различных типов. Ожидается, что ПЗРК можно будет отремонтировать, а затем использовать в поле боя.

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