Болгария передаст Украине неисправные ракеты к ЗРК С-300 и патроны: что известно

Болгария передаст Украине неисправные ракеты к ЗРК С-300 и боеприпасы. Соответствующую инициативу выдвинули местные депутаты.

Представители партий ГЕРБ-ОДС, "Мы продолжаем перемены – Демократическая Болгария" и "Движение за права и свободы" внесли проект решения о передаче Украине непригодных к использованию зенитных ракет С-300, чтобы ЗСУ привели их в пригодное для использования состояние в качестве противовоздушной обороны. Об этом сообщает The Sofia Globe.

Проект решения внесли 26 сентября. В нем также говорится, то Болгария предоставит Украине излишки патронов калибра 5,56 из запасов МВД.

"Наша страна не имеет необходимых мощностей для самостоятельного ремонта этих боеприпасов. Их использование нашей армией создало бы серьезную угрозу для жизни болгарских военнослужащих. В отличие от Болгарии, Украина заявила, что имеет возможность принять на вооружение такие дефектные боеприпасы и поставит их на службу в украинскую армию", – говорится в пояснительной записке.

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Считается, что поставка ракет улучшит защиту украинских городов от атак российской авиации, а патроны смогут использоваться бойцами ВСУ, оснащенными стрелковым оружием НАТО.

Стоит отметить, что проект решения подлежит рассмотрению парламентским комитетом по обороне, прежде чем будет проголосован всей Палатой представителей. В случае одобрения минобороны будет принимать решение о количестве ракет и патронов, которые будут переданы Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, поздно вечером 17 сентября в Болгарии на побережье Черного моря, примерно в 35 км от границы с Румынией, был найден беспилотник. Место было оцеплено, сюда были направлены инженеры для обезвреживания заряда взрывчатки.

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