Болгария тайно поддерживала Украину боеприпасами и топливом в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ – Welt

В первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину, Болгария, которая официально выступала против поставок оружия Киеву, все же тайно это делала. София поддержала украинскую армию боеприпасами, которые на тот момент были крайне необходимы защитникам Украины.

Видео дня

Кроме того, в эти решающие месяцы войны государство снабжало Вооруженные силы Украины дизельным топливом. Об этом говорится в расследовании издания WELT, опубликованном в среду, 18 января.

"Чтобы избежать официальных поставок оружия, боеприпасы и вооружение поступали Украине опосредованно. Временами Болгария покрывала третью часть потребностей украинской армии. Более того, София тайно экспортировала в Украину и дизельное топливо, обеспечив тем самым до 40% потребности военной техники киевской армии в период с апреля по август", – говорится в материале.

Как отмечается, через два месяца после вторжения российских оккупантов в Украину, 28 апреля, глава правительства Болгарии Кирилл Петков приехал в Киев. Он хотел показать Владимиру Зеленскому, что София поддерживает Киев. Однако, болгарскому политику было нечего официально предложить в качестве военной помощи Украине. Дело в том, что категорически против поставок оружия для ВСУ выступала Социалистическая партия, лояльная к России.

Более того, как утверждается в расследовании, около 70% жителей этого государства также были против того, чтобы украинская армия получала оборонную поддержку от Болгарии. Они переживали, что страна может оказаться втянутой в агрессивную войду, начатую против Украины российским диктатором Владимиром Путиным.

Тогда Зеленский и Петков сообщили, что София взяла на себя обязательства по ремонту военной техники для украинской армии.

Однако, на момент поездки в украинскую столицу, согласно исследованию журналистов, правительство Болгарии уже инициировало процедуру комплексной военной помощи Украине.

"Это история тайной стратегии помощи Украине вопреки всему. Правительство одной из беднейших стран ЕС, которая как бывшая страна Восточного блока долгое время считалась придатком Москвы, обрела мужество, которое образцово показывает другим странам: несмотря на зависимость от России и опасения по поводу путинской агрессии, есть творческие способы встать на сторону Киева. Способствовали этому действующий тогда премьер-министр Петков и министр финансов Ассен Василев", – пишут журналисты.

При этом в украинском правительстве тайную помощь от Болгарии подтвердили.

"Кирил Петков показал свою честность, и я всегда буду ему благодарен за то, что он использовал все свое политическое мастерство для поиска решения", – сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 16 декабря парламент Болгарии впервые официально одобрил передачу Украине военной помощи. Соглашение между Софией и Киевом о поставках вооружения, техники и боеприпасов поддержали 166 народных избранников в Болгарии.

– В ноябре 2022 года в Болгарии приняли решение о предоставлении Украине тяжелого оружия. Голосование положило конец спорам, которые месяцами велись вокруг этой темы между политическими партиями Болгарии, которая является членом НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!