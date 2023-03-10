''Больно терять героев'': Зеленский передал матери ''Да Винчи'' отличие ''Крест боевых заслуг'', которым посмертно награжден ее сын

Легендарный украинский командир, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" награжден отличием "Крест боевых заслуг" посмертно. Вместо отличия сына из рук президента Украины Владимира Зеленского получила мама защитника Украины Оксана Коцюбайло.

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Зеленский передал матери "Да Винчи" награду во время церемонии прощания с воином, которая проходила 10 марта в Киеве. Об этом сообщил сам глава государства.

Зеленский лично прибыл на церемонию прощания с "Да Винчи", которая началась в Михайловском Златоверхом соборе, а затем продолжилась на Майдане Незалежности. Вместе с ним в старинный украинский храм пришла также премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая 10 марта посещает Киев с официальным визитом.

Во время церемонии Зеленский передал матери павшего Героя награду "Крест боевых заслуг". Этой награды "Да Винчи" был удостоен посмертно.

"Больно терять наших героев. Храбрых, смелых, сильных. Верных себе и государству. Вместе с премьер-министром Финляндии Санной Марин попрощались с Дмитрием Коцюбайлом. Передал матери "Да Винчи" Оксане Коцюбайло отличие "Крест боевых заслуг", которой награжден посмертно ее сын. Никогда не забудем. И будем всегда благодарны. Вечная память!" – отметил Зеленский.

Напомним, 10 марта в Киеве прощались с 27-летним Дмитрием Коцюбайло, защищавшим Украину с 18-летнего возраста и довольно быстро ставшим почти легендарным воином, которым восхищались, которому подражали, которому верили и за которым шли в бой.

Он воевал с 2014 года, получал тяжелые ранения, постоянно рисковал собственной жизнью – и каждый раз возвращался туда, где выковывается будущая украинская победа.

Однако тот, кто казался почти бессмертным, в конце концов принял свое последнее сражение с российскими захватчиками. 7 марта Дмитрий Коцюбайло погиб под Бахмутом. Погиб так же, как жил: не выпуская оружия из рук.

Почтить память погибшего Героя пришли тысячи людей. Также попрощаться с воином пришли Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.