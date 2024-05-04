Большая часть помощи от США поступит в Украину в течении нескольких месяцев – NYT

Силы обороны Украины уже получили часть военной помощи от Соединенных Штатов Америки из пакета на 1 млрд евро, о выделении которого Вашингтон объявил после разблокирования финансирования в Конгрессе. Однако основная партия оружия из крупных пакетов помощи, в том числе от Германии и Британии, поступит в Украину в течении нескольких месяцев.

Об этом говорится в статье издания The New York Times. Журналисты ссылаются на слова американские и европейских чиновников.

По данным издания, 28 апреля Киев получил партию противотанковых средств, ракет и артиллерийских снарядов 155 калибра, в которых остро нуждаются украинские военные на поле боя. Вторая партия вооружения прибыла в Украину 29 апреля.

30 апреля, по словам источников изданию, в Польшу из Испании прибыли ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot. Скоро они будут в Украине.

В то же время, NYT пишет, что основная часть оружия из крупных пакетов помощи, которые объявили США, Британия и Германия, поступит в Украину только через несколько месяцев. Часть помощи из британского пакета, о котором премьер-министр государства Риши Сунак объявил 23 апреля, начала поступать несколько недель назад.

Как говорят собеседники журналистов, основная причина таких задержек – логистическая. Боевые машины, катера, пушки, пусковые установки и системы ПВО из-за размеров часто приходится перевозить морем и поездами с усиленной охраной.

В то же время боеприпасы, которые являются неотложной потребностью ВСУ на фронте, относятся к оружию, которое можно доставить быстрее всего.

Один американский чиновник сказал, что большая часть оружия, которое было профинансировано за счет новой помощи США, и даже некоторые боеприпасы, скорее всего, будут доставлены до конца лета или даже позже.

Как сообщал OBOZ.UA, систему ПВО Patriot, которую Германия пообещала передать Украине, Силы обороны страны получат не раньше лета. По предварительным данным, ВСУ получат комплекс в конце июня 2024 года.

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