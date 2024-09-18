Украинский военный "Питбуль" из Третьей отдельной штурмовой бригады раскритиковал жесткие методы, к которым прибегают работники ТЦК и СП в ходе всеобщей мобилизации. В частности, он указал, что они отправляют на передовую немотивированных мужчин, притом что большинство военкомов сами не были на фронте.

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Свое мнение "Питбуль" озвучил в интервью. В частности, сержант 3-й механизированной роты Третьей штурмовой прокомментировал деятельность ТЦК в отношении военнообязанных возраста около 40-50 лет, которых насильно "бусифицируют".

Военный обвинил военнослужащих в том, что они отправляют на фронт мужчин без должной мотивации, которые затем создают проблемы в боевых подразделениях.

"Более половины работников ТЦК не было на фронте", – сказал "Питбуль".

Он считает, что работники ТЦК должны сами почувствовать, что такое условия боевых действий вместо того, чтобы отправлять на передовую немотивированных граждан 40+ лет.

"Им главное – поймать человека, поставить галочку и отчитаться перед руководством", – говорит защитник.

Он также предложил альтернативу: направить на передовую полицейских, уже имеющих боевой опыт, и не привлекать гражданских.

Наличие людей без желания воевать только усложняет ситуацию на передовой, говорит "Питбуль".

"ТЦК нужно самим для начала на передовой побывать. Насколько я знаю, большинство не участвовало в боевых действиях, они даже не знают, что это такое. Им бы поймать человека, поставить галочку и отчитаться перед руководством", – сказал сержант.