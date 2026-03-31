'Больше, чем успевают мобилизовать': Зеленский озвучил потери армии РФ с начала 2026 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала 2026 года российская армия потеряла 89 тысяч военных. Речь идет о погибших и тяжело раненых на фронте по состоянию на март этого года.

Такую оценку глава государства озвучил во время публичного выступления, комментируя ситуацию на поле боя. По его словам, российские силы сейчас несут потери быстрее, чем способны их компенсировать.

"Они потеряли больше", – отметил Зеленский, объясняя соотношение мобилизации и боевых потерь.

Президент обратил внимание на планы России по мобилизации в 2026 году. По его словам, страна-агрессор рассчитывала привлечь в армию 409 тысяч человек в течение года. По состоянию на март этот план выполнен лишь частично – примерно на уровне 20–22%.

Это означает, что мобилизовано около 80 тысяч человек. Но потери, по оценке украинской стороны, уже превысили эту цифру. И здесь, возможно, ключевой момент – темпы выбытия личного состава остаются выше темпов пополнения.

Озвученные цифры, как признал сам Зеленский, базируются на данных военных и разведки. Они отражают общую картину на фронте, где интенсивность боевых действий не спадает.

Факты и цифры фронта

По словам президента, 89 тысяч потерь включают как погибших, так и тех, кто получил тяжелые ранения и выбыл из строя. Речь идет именно о периоде от начала 2026 года до конца марта.

Параллельно Россия пытается поддерживать численность армии за счет мобилизации. Однако даже по оптимистичным для нее оценкам, набранные силы не перекрывают потери. Это создает дополнительную нагрузку на подразделения на передовой.

Отдельно Зеленский отметил, что ситуация на поле боя остается сложной. Но соотношение потерь и мобилизации, по его словам, свидетельствует об истощении ресурсов противника.

Как писал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил, что Киев хочет прогресса в переговорах, но "дьявол скрывается в деталях". По его словам, на данный момент страна-агрессор Россия не проявляет никакого желания прекратить войну. В то же время глава государства хочет, чтобы Соединенные Штаты оказывали больше давления на Россию.

