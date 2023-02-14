Больше не взлетит: в сети показали самолет Пригожина после встречи с украинским ПЗРК. Видео

Российский бомбардировщик Су-24, на борту которого пиарился "повар Путина" Евгений Пригожин и вызывал "на дуэль" президента Украины Владимира Зеленского, после встречи с украинским ПЗРК превратился в груду металлолома. И хотя самолет действительно сумел сесть после повреждений украинской ракеты, теперь он взлетит нескоро.

Видео дня

В сети опубликовали видео с "самолетом Пригожина". Как видно из кадров, бомбардировщик получил серьезные повреждения, получив "привет" от украинских нацгвардейцев под Бахмутом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На разорванном корпусе виден номер самолета, за ним можно узнать бомбардировщик, с которого Пригожин записывал свой рекламный ролик. К сожалению, самого владельца ППК "Вагнер" в момент попадания украинской ракеты на борту не было.

Также на кадрах можно увидеть следы пожара и взрыва, пробитый насквозь корпус самолета, продырявленный двигатель.

Ремонтник, объяснявший автору видео, на сколько серьезные повреждения получил Су-24, показал разорванный цилиндр и расплавленные части двигателя.

Россиянин также прокомментировал, что бомбардировщик "сел без механизации, парашют выпустил и сбросил".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали эксклюзивное видео сбивания этого Су-24. Во вражеский бомбардировщик попали из ПЗРК "Перун" украинские нацгвардейцы 13 февраля в районе Бахмута.

Символично, что сбить украинским нацгвардейцам удалось именно самолет, с которого Пригожин вызвал Зеленского на дуэль. Сам "повар Путина" этот факт подтвердил, однако по привычке попытался слепить с поражения Су-24 очередную "победу" наемников, заявив, что, мол, "пилот совершил чудо, приземлив машину и полностью выполнив боевую задачу".

А за неделю до этого, 6 февраля Пригожин пиарился в кабины этого самолета. Обнаглевший российский олигарх с судимостью за плечами заявил, что "только отбомбился по Бахмуту" и вызвал украинского президента на "поединок" в небе, мол, если проиграет, отдаст Бахмут.

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