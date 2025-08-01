На фоне бурной деятельности Верховной Рады, а именно голосования президентского закона №13533 и проведения первой за время полномасштабного вторжения онлайн-трансляции заседания, можно было пропустить ряд важных изменений. Изменений, касающихся украинского войска и его материального обеспечения.

Далее текст на языке оригинала.

Так, парламентарії прийняли зміни до Бюджету-2025, які включають збільшення видатків на оборонний сектор. Ці зміни були необхідні, щоб своєчасно платити військовим. Зокрема, внаслідок цього було додатково виділено 115 млрд грн на стабільні виплати військовослужбовцям; 216 млрд грн – на закупівлю та виробництво зброї, техніки і дронів; решта – на інші термінові потреби армії.

Крім того з 1 серпня, запроваджується новий розподіл ПДФО. Відзавтра 60% ПДФО спрямовується на закупівлю дронів, зброї, військової техніки (це додаткові 22,4 млрд грн для Міноборони, уже враховані в загальній сумі збільшення); 30% виділяються Держспецзв’язку на купівлю дронів, а 10% – на потреби бригад.

Також під час засідання були ухвалені додаткові соціальні привілеї для військовослужбовців. Так, окремо були прийняті зміни щодо відпусток військових. Зокрема, до основної відпустки 30 днів та 10 днів за сімейними обставинами додається додаткова відпустка для учасників бойових дій – 14 днів. А надання частини щорічної основної відпустки тривалістю 15 днів відтепер буде обов’язковим. Тож командир не має права позбавляти військовослужбовця відпустки – винятком може бути лише випадок, коли сам військовий добровільно відмовляється від неї.

В рамках цього, внесеними змінами до бюджету передбачено кошти для виплати військовослужбовцям грошової компенсації за всі невикористані дні відпусток, включно з відпустками, накопиченими у минулі роки. Ці кроки з боку української влади ймовірно є частиною стратегії створити більш збалансовану систему мотивації для військових. Умови служби поступово вдосконалюють не лише з міркувань справедливості, а й для збереження боєздатності та стабільності в армії на тлі затяжної війни.

Власне, ініціатива про збільшення відпусток належить президенту Володимиру Зеленському, а реалізація змін була покладена на заступника голови Офісу Президента полковника Павла Палісу, уповноважену з питань захисту прав військовослужбовців Ольгу Решетилову, Кабінет Міністрів та Генеральний штаб.

Варто відзначити, що відповідні зміни були прийняті після Конференції з питань відновлення України, яка проходила 10-11 липня в Римі. ⁠Однією з тем обговорення з партнерами стосувались фінансового забезпечення військових. Як у підсумку конференції зазначив полковник Павло Паліса, рівень грошового забезпечення військового в Україні має зрости, і ця теза отримала позитивну реакцію серед лідерів Європейського Союзу. Ще раніше пропозиція взяти партнерам на себе частину фінансування ЗСУ була озвучена наприкінці травня на зустрічі "Великої сімки" у Канаді.

Головна перевага української армії проти ворога – це люди, які є основою обороноздатності нашої держави. Тому сьогодні надзвичайно важливо втілювати подібні закони та посилювати фінансове та соціальне забезпечення українських військових, аби українські захисники також були захищені державою.