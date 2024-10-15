В украинских СМИ был ряд сообщений об опросе общественного мнения на россии, который проводил Левада-центр в сентябре 2024 года. Напомню, что российские власти определяют эту социологическую организацию как иностранного агента, потому что работают с международными грантами.

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Попри цитування певних результатів цього дослідження щодо оцінки настроїв російського суспільства, поза увагою залишився важливий чинник регіонального та адміністративного зрізу.

Отож на запитання "Як ви вважаєте, тепер варто продовжити воєнні дії чи розпочати мирні переговори" відповіді розділилися так:

- 54% прихильники мирних переговорів;

- 39% прихильники продовження воєнних дій.

Однак цікавіше те, що в регіональному вимірі є суттєві розбіжності. Лідером війни є Москва- 58% мешканців російської столиці прагнуть продовження війни проти України (46 -напевно, 12 - скоріше). Натомість, лише 32 відсотки мешканці сіл та 33 відсотки мешканців міст до 100 тисяч хотіли б далі воювати.

Також у Москві як чиновницько-бізнесовій столиці найвища підтримка вбивств, варварства і мародерства російської армії.

84 відсотки москвичів повністю або частково схвалюють дії російських військових у війні проти українського народу. Це найвищий показник серед інших міст і сіл РФ.

В умовному рейтингу російського САДИЗМУ лідерство також утримує Москва, де 32%, тобто практично кожен третій, переконаний що війна принесла більше користі аніж шкоди. Натомість, лише 36 відсотків мешканців російської столиці вважають наслідки війни шкідливими. Для порівняння 52 відсотки жителів міст до 100 тисяч та 47 відсотків мешканців міст від 100 до 500 тисяч та російських сіл переконані, що війна принесла шкоду, а не користь.

Як бачимо, результати цього дослідження громадської думки від Левада-центр спростовують один із поширених міфів російської війни про те, що мовляв саме неосвічені мешканці російських околиць та всілякі інородці прагнуть війни, а хороші росіяни із Москви, виховані на цінностях "великой русской культуры" - суто демократи і миротворці.

Правда ж у тому, що Московщина з часів мародера і варвара Андрія, прости Господи, Боголюбського до тирана і терориста Путіна була і залишилася столицею російського садизму, україножерства і шовінізму.