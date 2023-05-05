Большинство пленных оккупантов критикуют приказы, 40% – сами сдались Украине: опрос

Согласно результатам социологического исследования, 40% россиян, участвующих в опросе, заявили, что самостоятельно сдались в плен. Некоторые эксперты связывают это с отсутствием боевого опыта у российских военных и недостаточной мотивацией для победы в данной войне.

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Об этом на брифинге в Military Media Center, посвященном презентации первого социологического исследования среди российских военнопленных, заявил руководитель проектов координационного штаба Андрей Скоцик. Также согласно проведенному исследованию, было установлено, что большинство российских военных имеют негативное мнение о своих командирах и не испытывают почти никакого доверия к ним.

"Это не означает, что они сдались в рамках проекта "Хочу жить", это могла быть добровольная сдача во время ведения боевых действий. Но это свидетельствует о низкой мотивации и низком боевом духе русских солдат, которые не хотят стоять до последнего и по возможности сдаются в плен", – заметил Скоцик.

По результатам исследования было выявлено, что большинство российских военнослужащих испытывают недоверие к своим командирам и не высоко оценивают их профессионализм.

"Абсолютное большинство респондентов (56,9%) негативно оценивает содержание приказов. Более того, большинство опрошенных считают, что в случае отступления российской армии командиры оставят их на позиции, а сами убегут", – сказал руководитель проектов координационного штаба.

Спикер государственного проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко заявил, что в рамках проекта поступило 16 тысяч обращений от российских военных, выражающих готовность стать военнопленными.

"В ходе исследования мы узнали много о людях, желающих сдаваться в плен, и эту информацию уже используем в информационных кампаниях. И как следствие, за апрель количество обращений возросло по отношению к марту 2023 года на 10% и составляет 3200 запросов. Всего за время существования проекта мы получили более 16 тысяч обращений. Сайт посетило более 36 млн посетителей, из них 32 млн - с территории российской федерации", – отметил он.

В настоящее время в России наблюдается активность по препятствованию нормальной работы сайта "Хочу жить".

"На сегодняшний день Роскомнадзор заблокировал 150 доменов и мы раз в два-три дня создаем новый домен, чтобы россияне могли ознакомиться с этим проектом", — подытожил Скоцик.

Данное социологичесское исследование позволило установить социальный портрет военного ВС РФ, его мотивацию идти воевать против украинцев и моральный дух.

Итак, большинство представлений и стереотипов о российской армии, о которых вы наверняка уже слышали раньше, подтвердились:

Российский военнопленный обычно не имеет высшего образования (только 10,9% опрошенных с высшим образованием).

Главный мотиватор идти на войну убивать украинцев – материальный. 66,4% заявили, что искали в службе в армии "стабильность в жизни", 50% – также "возможность продвинутся в жизни вверх".

Лишь абсолютное меньшинство оккупантов довольны службой во "второй армии мира" – только у 3,3% процентов опрошенных оправдались ожидания.

Большинство недовольны своими командирами, обеспечением и организацией боевых действий – только 7,7% оценивают командование положительно.

Моральный дух низкий – 40% заявили, что сдались в плен добровольно.

Не подтвердилось в полной мере лишь то, что россияне идут воевать под влиянием телевизора. Большинство опрошенных мало доверяют ТВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские солдаты, которые получают повестки в рамках так называемой частичной мобилизации, массово сдаются в Украине в плен по проекту "Хочу жить". Программу основан Координационным штабом по вопросам поведения с военнопленными. Всего за несколько недель на "горячую линию" штаба позвонили более двух тысяч призывников из РФ, которые не хотят становиться убийцами и пушечным мясом.

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