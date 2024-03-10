Большинство с боевым опытом и ранениями: в ВСУ опровергли миф, что в ТЦК служат по знакомству, за деньги или родственники генералов

В Вооруженных силах Украины рассказали историю сотрудника ТЦК и СП в Черновицкой области Владимира Малицкого. Военный пошел добровольцем на фронт, когда выехал с оккупированной территории на родной Херсонщине, и за время службы получил два ранения.

Сюжет о бойце показали в Telegram Сухопутных войск ВСУ. Таким образом, в ВСУ опровергли миф о том, что в ТЦК служат по знакомству, за деньги или родственники генералов.

Малицкий отметил, что после начала оккупации Херсонской области добровольно прибыл в ТЦК, после чего прошел учебный центр и присоединился к бойцам 14-й ОМБр имени князя Романа Великого.

Участвовал в боях. Получил контузию в Балаклейском районе Харьковской области, позже еще одну – вблизи Берестового под Бахмутом. После Малицкий перевелся на службу в Черновицкий ТЦК.

"Большинство военнослужащих ТЦК с боевым опытом и имеют ранения. История Владимира – это не исключение, а правило. Проверяйте информацию. И не ведитесь на вражескую пропаганду!" – призвали в Сухопутных войсках.

Напомним, 7 марта на Буковине двое мужчин напали на представителей ТЦК и СП, нанеся телесные повреждения и повредив транспорт. Сначала селянин наехал на одного из военнослужащих на автомобиле, а затем в ход пошли угрозы топором.

Защитники из рядов 10 ОГШБр узнали в работнике военкомата своего побратима, героя российско-украинской войны Николая Мусензового, награжденного двумя Орденами "За Мужество". Воин встал на защиту Украины задолго до февраля 2022 года, уже после полномасштабного вторжения России освобождал Киевщину и защищал Бахмут. Боец неоднократно был тяжело ранен и вынужден был перевестись из боевого подразделения в ТЦК, потому что не мог больше защищать родную землю с оружием в руках.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Житель Луцка Волынской области выиграл суд против районного ТЦК. Тот обвинил мужчину в нарушении правил воинского учета и назначил штраф.

– Ранее в селе Космач на Ивано-Франковщине местные жители устроили "расправу" над украинкой, потому что заподозрили ее в помощи ТЦК и СП. Люди 6 февраля перекрыли дорогу и пытались вытащить Иванну Ванджурак из ее автомобиля, травмы получила она, ее шестилетняя дочь и еще одна женщина.

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