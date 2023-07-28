Большинство украинцев ожидают от Запада помощи в укреплении обороноспособности и гарантий безопасности. Опрос

Большинство украинцев ожидают от стран-партнеров помощи в укреплении обороноспособности нашей страны. Кроме того, украинцы ожидают поддержку в виде предоставления гарантий безопасности.

Видео дня

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии 5-15 июня 2023

"Согласно результатам опроса, 70,7% респондентов считают, что страны-партнеры должны предпринять шаги для укрепления обороноспособности Украины и гарантий безопасности. 56% опрошенных видят помощь партнеров в поддержке украинской экономики, 54,3% - в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины". 51,1% респондентов хотели бы изолировать и наказать Россию за агрессию, 38,7% выступают за шаги стран-партнеров в поддержке беженцев из Украины, 36,6% – в борьбе с коррупцией и олигархами", – говорится в опросе.

Отмечается, что роль стран-партнеров в преодолении коррупции украинцы в опросе упоминают меньше, но, вероятно, это вызвано формулировкой вопроса о ожидаемой именно сейчас помощи.

"В целом же после 2014 года правительства стран-партнеров и международных организаций сыграли конструктивную роль для создания инфраструктуры антикоррупционных органов в Украине путем применения политики предоставления финансовой помощи под обязательства украинского правительства воплощать реформы. Подобная практика выглядит целесообразной и в будущем во время международной помощи Украине для восстановления", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, а большинство украинцев (86%) отмечают, что верят в Вооруженные силы Украины. Также граждане нашего государства убеждены, что Украина двигается в правильном направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!