Большое летнее наступление Путина проваливается, главная цель войны остается мечтой. Интервью с Симорозом

Президент США Дональд Трамп дал главе страны-агрессора России Владимиру Путину 50 дней, чтобы тот завершил войну против Украины. Как на этот ультиматум отреагировал фронт? Активность врага усилилась, впрочем, как и ранее, он не может похвастаться существенными успехами. Более того – очевидно, знаменитое летнее наступление Кремля проваливается, и до конца лета оккупационная армия не сможет выполнить главную задачу этой войны – полностью оккупировать Донецкую область в административных границах. В частности, Константиновка, Краматорск, Славянск и Доброполье остаются под украинским контролем, захватить их будет крайне сложно.

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В то же время противник активно обстреливает тыловые районы Донетчины, применяя управляемые авиационные бомбы (КАБы). И это свидетельствует об отчаянии агрессора, который осознал, что не способен достичь поставленных целей. План Трампа по усилению обороноспособности Украины с привлечением стран Европы, в случае его эффективности, может предоставить Силам обороны возможность для контрнаступления.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

– Президент США Трамп фактически предъявил Путину ультиматум и дал 50 дней на то, чтобы он был выполнен. В противном случае Штаты намерены ввести мощные санкции против стран, покупающих у России нефть и газ. Видите ли вы уже сейчас определенные признаки того, какой ответ на этот ультиматум Трампа готовит Путин, в частности исходя из последних действий оккупационной армии на территории Украины?

– Очень трудно об этом загадывать. Я не вижу, что Россия имеет какие-то возможности серьезно ответить на этот ультиматум и на эти санкции, если они будут введены. Особенно если будут соблюдены все те обещания и все проекты санкционной политики, если позиция не будет ослаблена. В таком случае российская экономика, российское влияние на международной арене не будут иметь возможности как-то серьезно на это ответить.

Что касается поля боя, то здесь ситуация неизменна. Россияне проводят наступательные действия, наносят удары по нашим гражданским городам – это, к сожалению, уже традиционно, какого-то изменения тенденции не видно.

В то же время это на самом деле очень сложная тема, ведь комментировать любую новость, связанную с Дональдом Трампом, вещь довольно неблагодарная, учитывая то, как часто он меняет свою позицию. Он может изменить ее утром, после того как вечером дал какое-то обещание. Поэтому я буду сдержанным в контексте комментирования этого ультиматума о 50 днях и санкционной политике.

Знаю, что очень многие конгрессмены и сенаторы настроены на введение этих санкций, в Сенате велась работа именно по разработке нового пакета санкций. В этом контексте остается вера в то, что это можно будет сделать быстро и эффективно. Главное, чтобы действительно это был удар, чтобы это повлияло на врага, на россиян, а не просто было пустой болтовней. Все зависит от того, на что будет готов пойти Белый дом, насколько он уступит и будет уступать России по определенным направлениям. Если не уступит, то действительно Соединенные Штаты Америки будут иметь все возможности, все рычаги повлиять на российскую экономику, на ключевые товары, которыми россияне торгуют, в первую очередь – на нефть и газ.

Сейчас звучат очень важные слова о понимании того, как россияне обходят санкционную политику, и о влиянии на эти страны. Вопрос – будут ли соблюдены эти слова. Здесь я просто ставлю многоточие. Прогнозировать что-то точно невозможно.

– Эти 50 дней заканчиваются в конце лета. Как вы думаете, чего попытается достичь и что реально способна достичь оккупационная армия в Украине за полтора месяца, которые остались до этой даты? Есть ли вероятность того, что оккупант захватит Донецкую область в ее административных границах?

– Сейчас на это делается, пожалуй, основная ставка, ведь россияне заявляли, что действительно до конца лета перед ними стояла задача захвата в административных границах всей Донецкой области. В таком случае они в полной мере могли бы контролировать весь Донбасс, Донецкую и Луганскую области, что, в принципе, и было основной целью так называемой "СВО", которая была объявлена Путиным 24 февраля 2022 года.

На самом деле в Донецкой области на всех направлениях усиливаются действия врага, но я бы не сказал, что они имеют серьезные успехи. Сложная ситуация на Покровском направлении, в Серебрянском лесничестве. Они пытаются продвигаться, но им это не удается. На Покровском направлении нашим военнослужащим очень трудно удерживать позиции, но позиции удерживаются.

На других направлениях ситуация несколько хуже, но в целом происходит бомбардировка так называемых тыловых пунктов, где базируются наши силы на территории Донецкой области. Доброполье было атаковано КАБами. Враг все больше и больше использует такую практику. В то же время она указывает и на безысходность, на то, что россиянам многое не удается.

Не буду озвучивать прогнозы, но я не вижу перспектив, как за 50 дней враг захватит Донецкую область. Ситуация может развиваться по-разному, но речь идет о Константиновке, Краматорске, Славянске, Доброполье – это те города, где врагу будет очень непросто, если он когда-то до них дойдет.

Мы знаем, что такие планы есть, знаем о планах на летнее наступление, о чем сообщала и наша разведка, и иностранные разведки. Но пока мы видим, что большое летнее наступление российские войска проваливают. Это не значит, что у нас нет потерь, что мы не теряем территории, но того, на что они надеялись, очевидно, они достичь не могут.

– Трамп рассказал об усилении обороны Украины. При условии, что европейские союзники пожертвуют собственным оружием для Украины и взамен закупят американское вооружение, наша страна может существенно усилить обороноспособность. По словам Трампа, первые батареи Patriot должны поступить в нашу страну в течение нескольких дней. Но по оценкам Курта Волкера, Украина может получить 12-13 батарей Patriot только в течение всего года. Как вы думаете, насколько оптимистичными могут быть наши прогнозы относительно именно этой помощи, усиления ПВО? И как это может сказаться в целом на возможностях Сил обороны, в частности на способности наступать?

– На наступательные действия это влияет непосредственно. Ведь если ты не контролируешь свою оборону, если у тебя нет порядка в обороне, невозможно перейти к наступлению. Это база, основа военного дела. Если у тебя в обороне есть проблемы, ты не сможешь проводить наступательные действия. Что касается заявлений Трампа и других наших иностранных партнеров, то здесь можно отметить положительную тенденцию, по крайней мере в высказываниях, официальных позициях. К сожалению, пока только в этом.

В контексте украинской ПВО и ПРО, дорогих систем, которые нужны нашим городам, чтобы их не бомбили, чтобы их не уничтожали, мы, к сожалению, пока видим лишь заявления. Но давайте будем откровенны, несколько месяцев назад тенденция была еще хуже. Из того, что есть сейчас, действительно можно сделать вывод, что лед тронулся. Мы уже говорим о контексте поставок, конкретно о каком-то количестве систем. Слава богу, там есть Patriot, но до сих пор царит неразбериха в работе и Европы, и США и в их коммуникации. И от этого страдаем мы.

Думаю, что все же эта помощь будет доставлена. Вопрос заключается в том, когда это будет. Это зависит от того, насколько быстро Соединенные Штаты и Европа начнут работать более слаженно. Сейчас, будем откровенны, этой слаженности нет. Поэтому я не берусь говорить о каких-то сроках, тем более что все названые вами лица очень часто противоречат своим высказываниям и по количеству, и по средствам, и по датам поставок. Поэтому будем надеяться, что это будет в ближайшее время.

Я думаю, что американский президент понимает такую необходимость. Ведь он в последнее время неоднократно говорил о системах Patriot и о бомбардировках украинских городов. Вспоминал, в частности, о том, что супруга рассказывает ему, как уничтожаются украинские города, в то время как Путин уверяет, что все хорошо.

Также нужно понимать, как эта схема будет работать. Американцы собираются продавать европейцам вооружение США. Европейцы, в свою очередь, надеюсь, уже наладили производство ракет к системам Patriot, а сами системы идут от США. Посмотрим, насколько это будет эффективно. К сожалению, – это страшные слова, – но мы с вами почувствуем, эффективно это или нет.