'Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается': Залужный поздравил военных с Новым годом. Видео

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поздравил украинских воинов с наступающим Новым годом. Военачальник поблагодарил бойцов, защищающих государство на фронте, и отметил, что 2024 год не будет легким.

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На своем официальном Telegram-канале Главком напомнил, что борьба за свободу и будущее наших детей продолжается, а также показал обращение от воинов Сил обороны. Герои отмечают, что, как и в прошлом году, встречают праздник на передовой.

"В окопах, в траншеях, в блиндажах. Не терять бдительность, быть готовыми держать удар и наносить в ответ. В этом смысле новогодняя ночь ничем не отличается, от остальных 676 ночей от начала полномасштабного вторжения и восьми лет до того. Вдумайтесь в это число, вспомните, что мы прошли, и которую заплатили цену", – говорят военные.

Герои отметили, что их ждут их люди, дома, наше море и наше горы. "Впереди много работы. У нас разные задачи, но одна цель – победить", – отметили бойцы.

Они добавили, что 2024 год сделает Украину сильнее и приблизит нашу победу.

Залужный со своей стороны подчеркнул, что 2023 год был еще одним сверхсложным годом нашей борьбы за свою землю и свободу. Это был год, когда Украина выстояла благодаря украинским солдатам и матросам, сержантам и офицерам.

"Я благодарю наших военных за стойкость и самоотверженность величественному делу – защищать Украину. Склоняю голову перед украинскими воинами, которые погибли в боях за Родину. Они навсегда в наших сердцах. 2024 год не будет легким. Борьба за свободу и будущее наших детей продолжается. Верю, что мы с достоинством пройдем все испытания и шаг за шагом продолжим приближать нашу победу!" – отметил военачальник.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами около 700 защитников государства. Он выразил им благодарность и заявил о гордости за то, что такие люди защищают Украину.

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