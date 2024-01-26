'Боремся не только за свое право': Данилов сказал, может ли Украина остаться без помощи партнеров

Нарративы о том, что в случае смены президентов или правительств в США, Великобритании или в государствах Европейского Союза, внимание к Украине снизится не соответствуют действительности. Украина никогда не исчезнет из радара международного сообщества, поскольку борется не только за себя.

Видео дня

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов 25 января в комментарии "24 Каналу". Он отметил, что помощь Украине от партнеров будет продолжаться, поскольку все понимают, что украинские воины борются не только за свою землю, но и отстаивают независимость Европы.

"Украина никогда не исчезнет из радара международного сообщества, потому что мы боремся за не только свое право. Мы боремся сегодня на своей территории за независимость, в частности, и Европы. И все это осознают", – подчеркнул Данилов.

По его словам, политические процессы в определенных странах могут влиять на сроки поставок вооружения воинам Сил обороны, и это отражается на передовой. Данилов отметил, что Украина надеется на то, что в ближайшее время все будет улажено.

"Мы являемся страной, которая стоит за свою свободу, независимость. Мы не торгуем принципами и не торгуем территориями, как кому-то этого не хотелось", – подчеркнул секретарь СНБО.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме уверены, что никаких послаблений или разобщенности в вопросе поддержки Украины, борющейся с полномасштабным вторжением России, нет. Страны, обычно занимающие активную позицию относительно российского вторжения и помощи Украине, продолжают обеспечивать непрерывную помощь нашему государству.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!