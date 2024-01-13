'Боятся F-16': в разведке Эстонии объяснили тактику РФ с ракетными атаками и назвали главную цель оккупантов на фронте

В разведке Эстонии заявили, что страна-агрессор Россия на данном этапе войны считает для себя крайне опасным появление в Украине современных истребителей F-16. С этим связаны массированные ракетные атаки на украинские города.

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Тактика российских оккупантов заключается в перенасыщении системы противовоздушной обороны Украины. Об этом в пятницу, 12 января, сказал руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг, передает издание ERR.

Он отметил, что российские войска в последние недели активно используют бомбардировщики дальнего радиуса действия, пытаясь наносить удары по оборонной промышленности и инфраструктурным объектам в Украине.

По словам Кивисельга, попытки россиян атаковать аэродромы говорят о том, что они "считают опасным появление F-16 в арсенале Украины".

По оценкам главы эстонской разведки, тактика страны-агрессора заключается в перенасыщении системы ПВО украинского государства. Он считает, что с наступлением сильных морозов россияне будут чаще устраивать массированные ракетные атаки.

Также Кивисельг сказал, что на поле боя для войск России главной целью является город Авдеевка в Донецкой области. Не смотря на все попытки и штурмы оккупантам не удалось окружить населенный пункт.

По мнению разведчика, военные России будут предпринимать попытки уничтожить пути снабжения украинских войск в Авдеевку, чтобы заставить бойцов сдаться или отступить.

"Передвижение обеих сторон происходит не очень быстро, поскольку, кроме действий противоположной стороны, маневрирование ограничивают минные поля и холодная погода", – указывает Кивисельг.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что, когда Украина получит истребители F-16, "подарки" Российской Федерации будут существеннее, чем раньше. Но сами по себе они не "чудо-оружие", поскольку эти самолеты – модернизация выпусков среднего уровня.

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