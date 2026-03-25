БПАК UB60D и НРК Protector стали доступны через DOT-Chain и Brave1 Market

БПАК "UB60D" и НРК "Protector" есть в наличии на складе и доступны для заказа через DOT-Chain и Brave1 Market в рамках программ "е-Балы" и Defence.

Об этом пишет "Украинская бронетехника".

В состав беспилотного авиационного комплекса "UB60D" входит 250 дронов, снаряженных 60-мм осколочной миной, которые работают на расстоянии до 20 км. Их уникальность в том, что дрон сразу готов к применению без дополнительной подготовки. Дроны можно заказать как отдельно, так и в комплексе.

НРК "Protector" – тяжелый дрон для инженерных, логистических и эвакуационных задач. Он способен перевозить до 3 раненых, более 700 кг и буксировать до 2 тонн в радиусе до 14 км. Комплекс обеспечивает стабильную работу в сложных условиях, ведь имеет высокую проходимость благодаря полному приводу и клиренсу в 235 мм. Стабильная связь поддерживается благодаря Starlink, поставляемой вместе с НРК.

Сегодня Силы безопасности и обороны Украины применяют на фронте более 13 000 БпЛА "UB60D" и около 20 единиц НРК "Protector".