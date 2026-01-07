БПЛА стали одним из ключевых факторов эффективности боевых подразделений МВД на поле боя, – Клименко

Подразделения гвардейцев, пограничников и полиции системно и результативно применяют дроны для разведки, корректировки огня, обнаружения техники и разрушения логистики противника, а также для точечного поражения целей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Результат работы наших подразделений за прошлый год – миллиардные убытки для государства-оккупанта и потери врага", – подчеркнул министр внутренних дел Украины.

Игорь Клименко отметил, что в течение 2025 года поражено и уничтожено:

7 246 артиллерийских установок, минометов, пушек и САУ;

92 наземных роботизированных комплексов;

1 955 единиц бронетехники;

1 010 вражеских танков;

204 реактивных системы залпового огня;

922 средств РЭБ/РЭР и РЛС;

1 059 складов с боекомплектом.

По словам главы МВД, кроме этого, уничтожено более 5,8 тысяч воздушных средств (БПЛА и авиации), сотни позиций и укреплений оккупантов, опорных пунктов, инженерную технику, средства ПВО и тому подобное. Это свидетельствует о том, что инвестиции в беспилотные технологии дают реальный и измеримый эффект на поле боя.

"Именно поэтому мы и в дальнейшем будем развивать это направление: усиливать подготовку операторов, масштабировать лучшие решения и внедрять инновации, которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях", – отметил Игорь Клименко.

На видео – результаты боевой работы наших подразделений в 2025 году.Каждое поражение – результат четкой координации и основательной подготовки.

Подытоживая, министр внутренних дел Украины отметил, что работа продолжается – давление на врага будет только усиливаться.