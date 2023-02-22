Британия может стать первой страной, которая передаст Украине самолеты: у Зеленского сделали оптимистическое заявление
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Великобритания может стать первым государством, которое разблокирует передачу Украине самолетов. Именно от нее наши защитники могут получить первые современные истребители, в которых нуждаются Силы обороны.
Об этом Ермак написал в своем Telegram-канале. По его словам, на пути к передаче боевых самолетов еще есть вопросы, которые нужно согласовать. Работа над этим продолжается.
"По самолетам процесс уже начался", – отметил Ермак.
Общаясь с журналистами во вторник, 21 февраля, руководитель ОП сказал, что Украина и Великобритания действительно являются союзниками, передает "Европейская правда". Эта страна нас полностью поддерживает.
"К нам на всех встречах чувствовалось очень позитивное отношение", – так Ермак охарактеризовал последний визит нашей делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским в Британию.
Он добавил, что на Западе рассматривают вопросы передачи Украине истребителей, однако, как это было раньше и с другими видами вооружения, страны-партнеры не готовы предоставить нам самолеты первыми.
Напомним: 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Великобританию, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком. Они обсуждали оборонные вопросы и договорились о поставках Украине дальнобойного оружия.
Кроме того, Киев и Лондон договорились начать подготовку украинских пилотов. Сунак заявил, что Лондон готов начать обучение наших летчиков пилотированию боевых самолетов "Тайфун". Он отметил, что это станет первым шагом к передаче Украине истребителей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему партнеры затягивают передачу нашей стране истребителей. По его словам, Украина нуждается в военной поддержке сейчас, тогда как предоставление боевых самолетов займет куда больше времени.
– Позже министр обороны Алексей Резников сказал, что партнеры, как ему кажется, "созрели" для передачи Украине истребителей. Он надеется, что предоставление современной авиации для наших Воздушных сил – "это вопрос месяцев".
– Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что Штаты начали рассматривать вопрос о передаче Украине баллистических ракет ATACMS и истребителей F-16. Запад уже готов начать обучение пилотов.
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