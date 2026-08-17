Британская газета The Sunday Times 15 августа 2026 года сообщила, что Украина уже полгода использует британские ударные дроны для нанесения ударов вглубь территории России.

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Это первый подтвержденный случай применения британских систем именно на материковой части РФ.

По данным источников в Вооруженных силах Украины, дроны двух британских компаний участвовали в атаках на нефтеперерабатывающие заводы в Волгограде, Ярославле и в районе Москвы, а также на логистические узлы и военные объекты. Большинство дальних ударов Украина по-прежнему наносит собственными дронами, но британские аппараты тоже успешно применяются.

Один из дронов – Nyan (Nyan One Way Effector). Его разработала компания Callen-Lenz, дочерняя структура BAE Systems. Это реактивный одноразовый ударный дрон с корпусом из углепластика (carbon composites). Размах крыла составляет около 2,9 метра, дальность – более 150 миль. Компания уже выпустила более тысячи таких аппаратов.

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Они значительно дешевле и быстрее изготавливаются, чем крылатые ракеты типа Storm Shadow, поэтому их можно применять массово и быстро пополнять запасы.

Второй британский дрон газета не назвала из соображений безопасности. Известно лишь, что он имеет значительно большую дальность – более 600 миль (около 965 км) – и запускается с катапульты, что позволяет быстро выпускать несколько аппаратов подряд.

Интересно, что о том же материале The Sunday Times почти сразу написало и российское РБК с большой озабоченностью. Россия официально выразила обеспокоенность тем, что Великобритания помогает Украине дальнобойным оружием.

Пусть будет беспокойство и тревога.

Мы привыкли к этим двум словам.