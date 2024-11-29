Британия в ОБСЕ обвинила Путина в невыразимых страданиях людей и гуманитарном кризисе в Европе

Российский диктатор Путин создал один из самых больших гуманитарных кризисов в Европе со времен Второй мировой войны, когда начал полномасштабное вторжение в Украину. Страдания украинского народа нельзя игнорировать, главаря Кремля необходимо заставить вывести свои войска из Украины.

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Об этом заявил посол Великобритании в ОБСЕ Нил Голланд на заседании Постоянного совета организации в четверг, 28 ноября, передает Укринформ. Дипломат подчеркнул, что миллионы перемещенных лиц, тысячи убитых, разрушенная жизненно важная инфраструктура привели к одному из крупнейших гуманитарных кризисов в Европе.

Он напомнил, что российские ракетные и дроновые атаки разрушают в украинских городах дома, больницы, школы и энергетические объекты.

"Разрушение основных услуг ограничило доступ миллионов людей к теплу, электроэнергии, чистой воде и медицинской помощи. А в случае детей был серьезно нарушен образовательный процесс", – отметил Голланд.

Он подчеркнул, что с приближением зимы и понижением температуры российские удары по энергетике – это дополнительная нагрузка на энергосистему и это повлияет на уязвимые слои населения.

"Великобритания призывает российское государство немедленно прекратить агрессивную войну, вывести свои войска и соблюдать международное право, в том числе Женевские конвенции и Конвенции о запрещении химического оружия. Гуманитарным организациям должен быть предоставлен безопасный и беспрепятственный доступ для доставки помощи и удовлетворения насущных потребностей украинского населения по всей стране", – подчеркнул посол.

Голланд заверил, что его государство остается приверженным поддержке Украины, документированию нарушений прав человека и привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении международного права.

Как сообщал OBOZ.UA, организация Greenpeace Центральной и Восточной Европы обвинила МАГАТЭ в бездействии, угрожающем безопасности украинских атомных электростанций. Заявление прозвучало на фоне российских ракетных атак по энергетике Украины.

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