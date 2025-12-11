Британский десантник погиб в Украине во время испытания дрона-перехватчика: всплыли подробности

В Украине во время испытания дрона-перехватчика погиб британский десантник младший капрал Джордж Хули. Его смерть стала первым подтвержденным случаем гибели военнослужащего из Британии после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил глубокое уважение Хули и заверил, что его служба не будет забыта. Об этом сообщила британская телерадиокомпания ВВС.

Младший капрал Джордж Хули, которому было 28 лет, из парашютного полка британской армии погиб во вторник в результате "трагического несчастного случая" во время наблюдения за испытаниями украинскими войсками новой оборонной системы – вооруженного беспилотника-перехватчика. Инцидент произошел далеко от линии фронта и не связан с вражеским огнем.

По данным источников BBC, в результате аварии погибли также двое украинских военных, еще несколько получили ранения.

Джордж Хули поступил на службу в британскую армию в ноябре 2015 года, в июне 2016-го стал частью Парашютного полка после обучения в учебном центре пехоты в Каттерике, Северный Йоркшир. Он проходил службу в Афганистане, Африке и Восточной Европе. В январе 2026 года должен был получить звание капрала. Командиры и коллеги характеризуют Хули как "образец профессионализма", "энергичного и вдохновенного солдата", который был "неотъемлемой частью команды".

Премьер-министр сэр Кир Стармер назвал Хули "жизнью, полной мужества и решимости", добавив, что он служил "с честью и достоинством" в составе британского контингента в Украине.

Министр обороны Джон Хили выразил соболезнования семье и коллегам Хули, подчеркнув мужество и преданность, с которыми британские войска служат каждый день. Парашютный полк также выразил печаль по поводу потери побратима, отмечая его доброту, энтузиазм и прирожденный профессионализм.

Это первое подтвержденное пребывание британских десантников в Украине. Ранее правительство Великобритании признавало, что небольшое количество военных находится в стране для поддержки Вооруженных сил Украины и защиты дипломатического персонала. Сэр Кир Стармер отметил продолжение поддержки Украины, а также активизацию переговоров о прекращении войны с участием лидеров США, Франции и Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, 31-летний румынский военный Андриан Виорел Юрка пропал без вести на востоке Украины в конце августа 2025 года. Последний раз он выходил на связь с сестрой. Информацию подтвердили в румынском батальоне, где служил мужчина, отметив, что его смерть не подтверждена и он может находиться в российском плену.

