Вертолеты, БТРы, ракеты для систем ПВО и не только: Германия объявила о новом пакете помощи Украине

Германия объявила об очередном пакете военной помощи для Украины. В него, среди прочего, вошли шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41, более двух десятков БТР, ракет для систем ПВО и более тысячи артиллерийских боеприпасов.

Видео дня

О передаче новой партии вооружения говорится в сообщении германского правительства от 30 января. В частности, в новый пакет помощь вошли:

– шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41,

– 24 бронетранспортера,

– четыре автомобиля многоцелевого назначения на гусеничном ходу Bandvagn 206 (BV206),

– мостоукладчик BIBER с запчастями,

– три танка для разминирования WISENT 1,

– 14 спецустройств на танки для разминирования,

– ракеты для системы ПВО IRIS-T,

– более тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм,

– 1 040 патронов калибра 155 мм,

– морская система для разминирования,

– система видеонаблюдения Satcom,

– четыре автомобиля для пограничной службы,

– 450 цепей противоскольжения,

– 194 тысячи индивидуальных пайков питания.

Дополняется...