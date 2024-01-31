Вертолеты, БТРы, ракеты для систем ПВО и не только: Германия объявила о новом пакете помощи Украине
Германия объявила об очередном пакете военной помощи для Украины. В него, среди прочего, вошли шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41, более двух десятков БТР, ракет для систем ПВО и более тысячи артиллерийских боеприпасов.
О передаче новой партии вооружения говорится в сообщении германского правительства от 30 января. В частности, в новый пакет помощь вошли:
– шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41,
– 24 бронетранспортера,
– четыре автомобиля многоцелевого назначения на гусеничном ходу Bandvagn 206 (BV206),
– мостоукладчик BIBER с запчастями,
– три танка для разминирования WISENT 1,
– 14 спецустройств на танки для разминирования,
– ракеты для системы ПВО IRIS-T,
– более тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм,
– 1 040 патронов калибра 155 мм,
– морская система для разминирования,
– система видеонаблюдения Satcom,
– четыре автомобиля для пограничной службы,
– 450 цепей противоскольжения,
– 194 тысячи индивидуальных пайков питания.
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