Буданов о покушениях на Путина: попытки были, но неудачные

У Главного управления разведки Министерства обороны Украины есть информация о нескольких покушениях на российского диктатора Владимира Путина. До сих пор они завершались неудачей.

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Об этом рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью NV. Он добавил, что россияне боятся потерять Путина, потому что считают его "гарантом" иллюзорной стабильности в РФ.

По словам руководителя военной разведки Украины, за время полномасштабной войны против Украины на Путина было совершено несколько неудачных покушений.

"Они (попытки убить главу Кремля Владимира Путина. – Ред.) были, но, как видите, тоже пока неудачные", – заявил Буданов.

При этом, по его мнению, в случае с окружением Путина неизменный российский диктатор уже не является компромиссной фигурой, которая всех устраивает. Дело в другом, как, по большому счету, и в случае с восприятием многолетнего руководителя РФ российским населением.

Чтобы объяснить свое мнение, Буданов привел в пример рассказы своей бабушки, которая стала очевидицей реакции населения на смерть диктатора Иосифа Сталина.

"Она говорила: людям тогда казалось, что весь их мир рухнул, было непонятно, как жить дальше. Путин у власти более 20 лет, поэтому это будет очень похожее чувство, а сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной стабильности", – считает Буданов.

Ранее в ГУР заявляли, что одно из неудачных покушений на российского диктатора совершили "представители Кавказа" еще в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину. Впоследствии, по данным разведки, произошло еще несколько попыток, тоже потерпевших неудачу.

О покушениях на диктатора писали и западные СМИ. Так, осенью 2022 года британская The Sun сообщила, что на тот момент Путин пережил уже шесть покушений и настолько боится за свою жизнь, что окружил себя командой элитных снайперов. В то же время он все же якобы пережил попытку покушения, когда передвигался в своем лимузине 14 сентября.

Издание утверждало, что в транспортном средстве диктатора якобы раздался "громкий удар" в левое переднее колесо, когда он проезжал по Москве, за которым последовал "сильный дым". По данным СМИ, сам Путин не пострадал, но после происшествия последовали многочисленные аресты сотрудников его службы безопасности, ведь о маршруте передвижения диктатора знал ограниченный круг лиц.

В России об этих случаях предпочитают не упоминать, однако некоторые факторы косвенно подтверждают, что Путин всерьез боится за свою жизнь. Так, в середине июня стало известно, что российский диктатор начал совершать перелеты внутри РФ в сопровождении истребителей: ранее к таким мерам предосторожности он прибегал только во время зарубежных визитов.