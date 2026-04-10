Буданов объяснил, как война на Ближнем Востоке повлияла на возможности России воевать против Украины

Война на Ближнем Востоке негативно сказалась на экономике немалого количества стран мира. В то же время Россия получила определенные выгоды от этого конфликта, что повлияло на ее возможности продолжать войну против Украины.

В частности, это связано с ростом цен на нефть и частичным ослаблением отдельных санкций. Подробности в интервью "Укринформу" рассказал глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Кремлю выгодна война в Иране

"Это в определенной степени пошло им (россиянам. – Ред.) "в плюс" – вы это тоже понимаете, из-за резкого скачка цен на нефтепродукты, прежде всего. Их определенные юридические, скажем так, единицы, давайте так это назовем, вышли из-под санкций, что тоже добавило им оптимизма, скажем так. Ну и, в принципе, резкий скачок цен (на нефть. – Ред.) – это для них огромный плюс", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Он также прокомментировал украинские дальнобойные удары по территории страны-агрессора, отметив, что атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы не могут полностью компенсировать рост мировых цен.

Однако, по словам Буданова, они все же существенно влияют на нефтяную и нефтегазовую отрасль агрессора, поэтому "не можем себе позволить их прекратить, пока идет война".

Напомним, в The Wall Street Journal ранее заявляли, что Москва использует опыт войны против Украины, чтобы усилить возможности Тегерана в регионе. Россия, в частности, передает Ирану технологии беспилотников и разведывательные данные.

Как писал OBOZ.UA, по информации западных медиа, Россия помогает Ирану определить потенциальные цели для ударов и предоставляет разведывательную информацию. Таким образом Кремль имеет целью сместить фокус международного внимания с войны в Украине.

