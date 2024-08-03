Буданов оценил, способна ли Россия полностью уничтожить украинскую энергетику

Россия прилагает максимальные усилия для уничтожения украинской энергетики и удары РФ могут заочно усложнить работу энергосистемы. Однако полностью уничтожить энергетику Украины оккупантам не удастся.

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Причина в том, что в советское время энергосистема строилась так, чтобы обеспечить ей несколько ступеней защиты. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Он убежден, что мечты Кремля полностью погрузить Украину в темноту, полностью разрушив украинскую энегосистему, недостижимы.

"Полностью ее они не положат. Советская система была максимально разветвлена и дублирована, условно там три или четыре в определенных узлах дубляжей идет. Сделать тяжелой жизнь – можно. Полностью разрушить – почти нереально", – подчеркнул Буданов.

В то же время он рассказал, что в России боятся, что Украина может начать действовать симметрично – и будет методично "выбивать" энергосистему РФ в ответ на российские атаки. Поэтому оккупанты сейчас усиливают защиту своей энергетики.

"Все эти узлы очень сильно защищены. Только в РФ пошли по пути большего наращивания системы ПВО. У них для этого возможностей гораздо больше. Потому что они являются производителями таких систем. Поэтому сказать, что это мы сейчас положим их энергосистему, ну, это немного, пожалуй, некорректно будет", – отметил глава ГУР.

Напомним, после ряда российских атак в последние месяцы, которые прежде всего были нацелены на объекты критической инфраструктуры, в частности, энергетические, в Украине возникли серьезные проблемы с электроснабжением, которые привели к введению графика отключений. Однако в Минэнерго 2 августа заявили, что благодаря круглосуточной работе энергетиков удалось стабилизировать энергосистему. Так что последние несколько дней украинцы не страдают от "блэкаутов".