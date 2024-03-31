Буданов оценил способность русских добровольцев дойти с автоматами до Москвы

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что рейд российских добровольцев на территорию РФ выгоден для Украины. По его словам, подобные события в самой России отвлекают врага от фронта.

Об этом Буданов заявил в эфире телемарафона "Единые новости". Он объяснил, что когда оккупационные войска начнут отступать на фронте, русские добровольческие отряды выполнят свою роль.

"Когда изменится ситуация больше на фронте, им станет легче продвигаться дальше и добиваться своей цели", – сказал Буданов.

Сейчас из-за ситуации в Белгороде Кремль вынужден перераспределить свои военные силы на фронте для защиты своих границ.

"По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте на оборону своих (российских, – ред.) пограничных рубежей", – отметил руководитель ГУР.

По словам Буданова, пока у российских добровольческих подразделений нет возможности с оружием достичь Москвы.

Ранее сообщалось, что в российском Белгороде утром 31 марта была объявлена ракетная опасность. Местные власти отчитались о работе ПВО и "убытке" целей, однако впоследствии стало известно о прилете в частный дом, пострадала женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, российские бомбардировщики сбросили еще одну авиабомбу весом 1,5 тонны на территорию Белгородской области. КАБ-1500 нашли между селами Бессоновка и Веселая Лопань.

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