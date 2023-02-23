Буданов рассказал, к чему готовится Россия весной и какая ситуация сейчас в Бахмуте

Этой весной Россия будет концентрировать усилия на попытках выхода на админграницы Донецкой и Луганской областей, Кремль требует сделать это до конца марта. Особенно ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута.

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Украинская армия должна удержать этот город, ведь возвращать его придется слишком дорогой ценой. Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинским СМИ.

По словам Буданова, в ближайшие недели самые горячие бои будут продолжаться на Донбассе. До 31 марта президент РФ Владимир Путин отдал приказ захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Это для РФ сейчас задача номер один. Следовательно, именно на попытках выхода на админграницы этих двух украинских регионов и будут концентрировать усилия российские войска.

Особенно ожесточенные бои продолжаются под Бахмутом.

"Сейчас больше с севера (пытаются зайти в Бахмут российские войска. - Ред.). Я бы это больше назвал пригородные бои. Но в реальности – это преимущественно частный сектор... Ну, как вы видите, Бахмут как стоял, так и стоит ", - заявил Буданов, описывая ситуацию вокруг города и возможности украинского войска его удержать.

Вопрос журналиста относительно того, имеет ли Бахмут столь большое стратегическое значение, чтобы терять в его обороне огромные ресурсы и людей, глава военной разведки разозлился.

"Знаете, мне такой вопрос недавно задал один журналист. Я прервал запись и ответил ему, что думаю. И не думаю, что это будет нарушать какую-то этику. Давайте гипотетически, без привязки к стране. К примеру, представим, что я на на этой же должности во Франции... И вот чьи-то войска штурмуют условный город Марсель... Ну и вы бы мне сказали: "Зачем мы это делаем, давайте просто его сдадим, сколько людей там уничтожили"... Стратегически важен каждый миллиметр нашей Родины, и это нужно понять", - заявил Буданов.

Также руководитель ГУР пояснил, что, несмотря на высокую цену, которую платит Украина за оборону Бахмута, за его освобождение в случае потери города придется заплатить значительно больше.

"Я говорил много раз, опять же вам повторяю, что каждый потерянный метр ситуативно, возможно, спасет жизнь одному-двум бойцам. Но вот при возвращении этого метра – это заберет жизни у десяти бойцов.... Классическая тактика говорит, что у тех , кто наступает, должно быть минимум трехкратное преимущество сил, а на участках прорыва – семикратное", - резюмировал Буданов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отстаивать Бахмут, но не любой ценой. Он подчеркнул, что за этот город украинские воины "будут воевать, пока разумно". Потеря Бахмута, по словам главы государства, откроет российским войскам дорогу на Краматорск и Славянск, а также создаст предпосылки для попыток выйти на админграницы Донбасса и может спровоцировать намерение захватить Днепр.

Именно поэтому украинское войско сейчас оказывает сопротивление попыткам оккупантов продвигаться вперед, а тем временем готовит следующую контратаку.