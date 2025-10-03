Z-пропагандист Юрий Котенок заявил, что за три с половиной года Россия в войне против Украины не выполнила ни одной из своих первоначальных задач. Он подчеркнул, что ни так называемая "денацификация", ни "демилитаризация" не были реализованы, а результаты Кремля выглядят нулевыми.

По словам Котенко, фронт оказался в тупике, и даже захват только Донецкой области может растянуться еще минимум на полтора года. Он назвал ситуацию тупиковой и признал, что российское общество годами будет идти по этому пути, продолжая поддерживать войну, которая превратилась в бессмысленный и кровавый процесс.

"По приблизительным подсчетам, если мы такими же темпами будем продвигаться по укрепрайонам, ломая оборону противника, то мы будем идти годами. ... По моим подсчетам, если такими темпами мы будем двигаться вперед, выгрызая десятки метров в день – от года до полутора лет только на освобождение территории "ДНР" нам понадобится." – подчеркивает Котенок.

Слова, которые насторожили

Котенок известен как один из самых активных военных пропагандистов, которые формируют информационный фон войны в России. Его признание о провале вызвали резонанс, ведь он входит в число "голосов режима" и много лет транслирует официальную линию. Однако теперь он сам признает, что заявленные Путиным цели остались на бумаге.

Комментируя собственные высказывания, он добавил, что в российском обществе "все все понимают", но все равно продолжают поддерживать то, что он назвал "кровавым маразмом". Это прозвучало как своеобразный упрек аудитории, хотя и без призывов к сопротивлению.

Кто такой Котенок

Юрий Котенок родился в 1971 году в Москве в семье военкора. До 1992 года учился в Высшем военно-политическом училище во Львове на факультете "военная журналистика". Но закончил факультет журналистики в Москве. Начинал работать в газетах минобороны РФ. В дальнейшем специализировался на военной тематике – освещал Чечню, Абхазию, Сирию, Нагорный Карабах. Дважды был ранен во время командировок, в частности в Сирии и Карабахе.

Сейчас он возглавляет прокремлевское издание "Сегодня.ру", ведет собственный Telegram-канал и регулярно появляется в пропагандистских эфирах и подкастах. В Украине и ряде западных государств находится под санкциями как участник информационной террористической войны РФ против Украины.

