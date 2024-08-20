'Будем и дальше укреплять Украину': Зеленский отметил работу парламента по запрету УПЦ МП и поддержке военных. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил работу Верховной Рады по укреплению страны и поддержке Вооруженных сил во время войны. Он отметил значение двух важных законов, принятых парламентом, которые оказывают существенное влияние на развитие государства.

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Об этом глава государства сказал во время видеообращения во вторник, 20 августа. Первый закон касается духовной независимости Украины, в частности, запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Зеленский подчеркнул, что данное решение было принято после консультаций с членами Совета церквей и религиозных организаций. Он также намерен обсудить этот вопрос с представителями Вселенского патриарха Варфоломея, который станет следующим шагом на пути к укреплению духовного суверенитета Украины.

Второй закон, на который обратил внимание президент, направлен на поддержку украинских военных. Он гарантирует, что все выплаты, премии и вознаграждения будут начислены воинам с первого дня их участия в защитных операциях на российской границе. Зеленский отметил, что этот закон имеет ключевое значение для социальной защиты военных и их семей.

"Я ожидаю документы из парламента", – сказал он.

Кроме того, президент рассказал о своем пребывании в Кропивницком, где состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей. Среди обсужденных вопросов была подготовка к новому учебному году, обеспечение укрытий в школах, начало отопительного сезона, организация транспорта для школьников, а также поддержка бизнесов, особенно тех, которые релоцировались из-за войны.

В то же время, Зеленский особо отметил важность восстановления водоснабжения в южных и центральных регионах.

"Накануне я провел совещание в Кривом Роге по общинам Днепровщины: Никополь, Марганец, Покров и другие города. Уже построена часть проектов. И мы должны переходить к реализации проектов для Николаевщины, которые вернут людям нормальное водоснабжение. Это непросто – работы ведутся и под обстрелами ведутся. Я благодарю всех, кто привлечен. И главное для нас, чтобы был своевременный результат", – сказал он.

Также президент упомянул о работе с международными партнерами по поставке новых систем противовоздушной обороны.

Он также рассказал, что получил отчеты о ситуации на фронте, в частности, на Покровском и Торецком направлениях, где украинские войска продолжают противостоять врагу.

"Был доклад главкома Сырского. Фронт. Оборона в Покровском и Торецком направлениях. Трудная ситуация, но ребята делают все, чтобы уничтожать оккупанта. Также главком доложил и об обновлениях на Курском направлении. Мы достигаем определенных целей. И приоритет по-прежнему – это пополнение обменного фонда для Украины. Спасибо всем, кто сражается и работает ради нашего государства, ради наших людей!" – резюмировал глава государства.

Напомним, депутаты Верховной Рады проголосовали во втором чтении и целом законопроект, предусматривающий запрет деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых расположен в России (т.е. РПЦ). Согласно ему, в Украине может быть приостановлена и деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.

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