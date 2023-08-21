'Будем производить в Украине западную военную технику': Зеленский подвел итоги визита в страны Северной Европы. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер 21 августа подвел итоги визита в страны Северной Европы. Побывав в Швеции, Нидерландах и Дании, он заявил, что Украина будет производить западную военную технику.

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Об этом Зеленский сказал в видео, которое записал прямо из самолета, возвращаясь домой. Глава государства отметил, что страна получила необходимые договоренности (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Завершаем этот визит в государства Северной Европы. Швеция, Нидерланды, Дания. Без преувеличения, исторический визит для Украины. Очень нужны договоренности со Швецией, в том числе оборонные. Будем производить в Украине CV90 – мощные боевые машины. Наши воины очень довольны этими машинами. Господин Кристерссон, все правительство Швеции, весь шведский народ. Спасибо!" – сказал гарант.

Визит в Нидерланды он назвал продуктивным, особенно за 42 самолета F-16.

"Мы можем получить для Украины. Получим. Спасибо тебе, Марк, премьер-министр, всей твоей команде, спасибо народу Нидерландов! Дания – еще 19 F-16, плюс расширяем тренировки. Спасибо, Дания! Дорогая Мэтте, премьер-министр, вся правительственная команда. Фолькетинг! Большое спасибо! Было честью для меня – обратиться в парламент Дании. Спасибо мощным людям Дании!" – добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что общий приоритет всех европейцев – чтобы все народы на всех континентах могли одинаково наслаждаться безопасной жизнью.

"Чем больше стабильности в мире, тем больше стабильности и в нашем европейском доме. Во всех трех странах говорили о новых пакетах оборонной поддержки для воинов. О политическом взаимодействии. О Формуле мира – хочу особо поблагодарить и Швецию, и Нидерланды, и Данию за поддержку Формулы мира. Мир – это всегда результат совместных усилий Это всегда безопасность во всех сферах жизни. И она будет: для Украины, для мира России не удастся сломать глобальную безопасность. Отдельно хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки за поддержку нашей свободы и нашей авиационной коалиции", – сказал Зеленский, добавив, что F-16 – самолет, сделанный Соединенными Штатами.

Гарант поблагодарил американского коллегу Джо Байдена, его команду и всех жителей США, которые поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. Он отметил, что их миллионы.

"Работа политиков – это единство. Больше единства. Больше силы. Когда единство крепнет, становятся достижимыми даже такие вещи, которые казались кому-то фантастическими раньше. F-16 будут в Украине. Не останавливаемся. Добавим еще силы нашему государству. Слава Украине!" – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа президент Владимир Зеленский посетил Нидерланды и Данию. По итогам визита было объявлено о предстоящих поставках Украине истребителей F-16.

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