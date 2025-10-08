С российских экранов непрерывно раздаются крики о "неизбежности войны с НАТО", о том что их ракеты могут бить по Парижу, Берлину...

А кто будет воевать? Та армия, которая годами топчется под Покровском, или те генералы, которые брали Киев за трое суток?

Далее текст на языке оригинала.

Для путінського режиму Захід – священний ворог, на якому зручно виправдовувати власне безсилля.

Як пояснити росіянину, чому в Росії дефіцит пального, чому закриваються підприємства і падає зарплата?

А тому що НАТО напало, і треба захищати матушку Росію.

Тому НАТО – священна корова для Путіна, і навіщо на неї нападати?

Тому Путіну потрібна не війна з НАТО, а її образ для внутрішнього споживання.

Щоб зберегти міф: Росія воює не з Україною, а зі всім світом.

І поки існує цей міф, у реальному житті триває битва за владу, за гроші.

У Кремлі чудово знають: справжня війна з НАТО – це не телевізійна шоу-програма. Це не штурм мирного українського міста, де можна зрівняти все з землею й назвати це "звільненням".

То навіщо всі ці погрози?

Для того, щоб приховати істину: Росія вже програла.

Не у військовому сенсі – у моральному.

Коли вирішувала, що брехня може змінити реальність, коли "вставання з колін" перетворилося у безодню.

Коли імперія, яка колись мріяла про Марс, не здатна випустити дрон без китайських деталей.

Москва може погрожувати, займатися провокаціями.

Але її найбільший ворог – не НАТО, не Європа.

Її ворог – час, бо час іде вперед, а Росія – назад.

І саме тому сьогодні Україна – не просто поле битви, а лінія цивілізованого поділу.

І поки український солдат відбиває цю навалу, Путін не ризикне кинути виклик НАТО.

Путін боїться не тільки НАТО.

Він боїться Правди, яку не знищиш ні "Кинджалом", ні черговою брехнею Соловйова.

І західні країни зрозуміли, що на планеті появився новий фюрер, що сформувався новий союз диктаторів, які бажають перекроїти світ, і тому вони почали готоватися до оборони, щоб запобігти нападу в майбутньому.

Після початку великої війни в Україні до НАТО вступили дві нові країни — Фінляндія та Швеція. Вони заявили, що нейтральний статус більше не може гарантувати їм безпеку.

Цей крок не дуже збільшив кількість сил альянсу, але поблизу російських кордонів з'явилася НАТОвська інфраструктура — аеродроми, порти, військові бази.

У НАТО заявляють, що зараз Росія веде проти альянсу гібридну війну.

Зростання кількості інцидентів, що порушують повітряні кордони країн НАТО, спричинило різке загострення напруженості в Європі.

У 2025 році НАТО запустило операцію "Балтійський страж" (Baltic Sentry), мета якої — захистити інфраструктуру від зовнішніх загроз. З того часу випадків пошкоджень кабелів не було.

В останні тижні збільшилась кількість інцидентів з порушеннями повітряного простору країн НАТО, де Росія або прямо бере участь, або її підозрюють у цих діях.

Йдеться про вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі, прольоти російських винищувачів МіГ-31 над Естонією, а також численні інциденти з дронами поблизу аеропортів Данії та Норвегії — більшість із цих випадків теж приписують Росії.

У відповідь на ці інциденти НАТО запустило операцію Eastern Sentry ("Східний страж"), щоб захистити повітряний простір та території країн НАТО від загроз.

Загальна чисельність армій країн НАТО складає в середньому за різними підрахунками 3,5 млн військових (від 3,2 до 3,8 млн), з яких 1,3 мільйона — це американські військові.

У публікації науково-дослідницького центру Breguel йдеться, що чисельність армій тільки європейських країн-членів НАТО становить 1,47 млн.

Штатна чисельність російської армії — 2 209 130 людей, з яких лише 1,5 млн — військовослужбовці, а решта — цивільний персонал.

При цьому Росія веде криваву війну в Україні, у якій беруть участь понад 700 тисяч російських військових, і постійно потребує поповнення втрат у бойових підрозділах. Тому збільшити чисельність російських збройних сил важко — поповнення "з'їдає".

Так що і зараз на Заході є сили, щоб захищати себе.

І вони з кожним роком все більше підвищують свій бойовий потенціал.

В 2024 році бюджет на оборону складав €340 млрд, в 2025 – 384, і з кожним роком збільшується.

Збільшується і чисельність армій країн НАТО. Ці дані не враховують бюджет США.

Будуються нові заводи, компанії нарощують виробничі потужності, і темпи виробництва зростають.

Європа виходить з сплячки.

Тепер про ядерну зброю.

В Європі ядерну зброю мають Франція та Велика Британія, а також в кількох країнах зберігаються американські тактичні ядерні заряди. Росія також має ТЯЗ, яку зберігає як у себе, так і в Білорусі. Застосування такої зброї менше регламентоване і є більш небезпечним, оскільки поріг її застосування значно нижчий. Однак ядерне стримування існує не лише на стратегічному рівні, а й на оперативно-тактичному, і воно теж працює як запобіжник війни.

Між Росією та США є стратегічне ядерне стримування, яке в разі конфлікту між країнами загрожує всьому світу ядерним апокаліпсисом.

Окрім Росії, стратегічні ядерні сили є у Франції та Британії. Це вже робить потенційну війну із західними країнами можливим ядерним конфліктом.

В Європі також є тактична ядерна зброя. Росія володіє нею і додатково розмістила свої заряди в Білорусі. США зберігають свої малопотужні ядерні бомби в Бельгії, Нідерландах, Італії, Німеччині та Туреччині.

Ця зброя перебуває під контролем США, і війська цих країн не можуть її застосувати без дозволу американців — так само як і білоруси не можуть застосовувати російське. Тактичну ядерну зброю також може мати Франція.

Небезпека ТЯЗ полягає в тому, що поріг її застосування може бути нижчим — через меншу потужність вона може здаватися менш небезпечною.

Але насправді в Європі вже склалося своє ядерне стримування з Росією та Білоруссю, що, можливо, здатне стримати країни від початку та розширення конфлікту.

Головне, що ми зараз разом з Європою.

І ми повинні перемогти цього кривавого щура!