'Будет много 'курения' на складах': движение АТЕШ объявило партизанскую войну в оккупированном Луганске. Видео

Украинские партизаны объявили о новом сезоне "бавовны" во временно захваченном российскими войсками Луганске. Они заявили, что в ближайшее время ожидаются взрывы на складах горюче-смазочных материалов оккупантов.

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Новые акции планируют участники военного партизанского движения на временно оккупированных территориях Украины "Атеш", сказано в сообщении на их Telegram-канале. Это движение было создано украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года.

Партизаны сообщили, что на прошлой неделе им удалось вывести из строя два грузовика оккупационной российской армии.

В "Атеш" опубликовали видео, которые присылают местные жители Луганска. На кадрах показано движение техники врага.

"Наши агенты передают информацию, что в городе в разы увеличилось количество поставок ГСМ. Оккупанты свозят технику и личный состав. Исходя из этого можно сделать вывод, что идет подготовка к активным боевым действиям. Мы этого не допустим!" – говорится в сообщении.

Партизаны заявили, что в будущем будет много "курения" на складах ГСМ оккупационных войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские партизаны сообщили, что активно работают во временно оккупированном Россией Луганске. Они утверждают, что ликвидировали в городе военные патрули российских оккупантов.