'Будет плавучей зарядовой станцией': эксперт пояснил, что не так с восстановлением поврежденных российских военных кораблей. Видео

Россияне активно хвастаются тем, что они якобы успешно восстанавливают те корабли и подлодки своего Черноморского флота, пораженные украинскими Силами обороны. Однако на самом деле эти борты, особенно подводные, в большинстве своем вряд ли смогут полноценно вернуться в строй.

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Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Например, комментируя восстановление россиянами подлодки "Ростов-на-Дону", он пояснил, что у него есть два корпуса – повреждены оба, и внешний, и внутренний, который должен выдерживать сильное давление.

"То есть его заварить можно, но погружаться эта подлодка не сможет. Восстановят ее, она будет плавучей зарядовой станцией. Но это уже не будет боевой корабль, подводный ракетоноситель", – сказал эксперт.

насчет восстановления большого десантного корабля "Минск" враг придумал хитрую схему. На аналогичный украинский корабль "Константин Ольшанский", который россияне захватили в 2014 году, они хотели установить то, что осталось от "Минска", и выдать его за восстановленный российский ВДК. Однако наши Силы обороны разрушили планы оккупантов и вывели из строя "Константин Ольшанский".

Те корабли, которые в результате поражения пошли ко дну, тоже вряд ли подлежат восстановлению, потому что морская вода сама по себе является агрессивной средой. По меньшей мере все электрическое оборудование там было уничтожено.

"Для красоты восстановить, поставить, приварить к пирсу можно. Но как боевые единицы вряд ли когда будут применены", – сказал Лакийчук о восстановлении таких кораблей-утопленников.

Как сообщал OBOZ.UA, в день ВМФ России 28 июля в морском параде не участвовал ни один из вражеских кораблей, о повреждениях или уничтожении которых за последний год говорила Украина. Черноморский флот оккупантов на "празднике" представляли лишь два судна.

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