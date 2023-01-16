''Будет шкала Путина – для измерения исторических ошибок'': французский генерал ''умножил на ноль'' русскую армию. Видео

Президент РФ Владимир Путин совершил ряд грандиозных ошибок, главная из которых – начало полномасштабной войны на территории Украины. По этой причине французский генерал Мишель Яковлефф заявил о необходимости внести понятие "один Путин" как показатель ошибочных действий.

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Видео его выступления уже опубликовали в сети. Военный также назвал командиров российской армии "недалекими" (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"После окончания войны термин "один Путин" будет употребляться в качестве единицы измерения ошибочности действий", – заявил генерал в эфире французского телевидения.

Кроме того, критике подверглась и целая армия России. Мишель Яковлефф назвал вражеских солдат "сборищем отребья, которым командуют недалекие руководители".

"Это сброд, которым командуют умалишенные", – добавил он.

Особо впечатлила французского военного ЧВК "Вагнера". Он заявил, что в Европе считается недопустимым допускать осужденных людей к оружию и военным действиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин снова поднял вопрос полной оккупации Донбасса. Так, он поставил сроки для Валерия Герасимова, за которые необходимо обязательно выполнить задачу – захватить Донбасс до конца марта.

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