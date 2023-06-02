Будет спасать жизнь гражданских: военные из Украины и Израиля внедряют систему предупреждения о ракетных атаках

Украинские и израильские военнослужащие начали работу по внедрению в Украине системы раннего предупреждения о ракетных атаках. Эта работа сейчас проходит на территории соседней с Украиной Польши.

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Об этом 1 июня рассказал глава министерства иностранных дел Израиля Эли Коэн на брифинге в Вене после переговоров со своим австрийским коллегой, передает Укринформ. По его словам, цель создания в Украине такой системы – спасти как можно больше жизней украинцев во время террористических ракетных и дроновых атак страны-агрессора России.

"Пока мы здесь говорим, израильские и украинские военные работают совместно в Польше с целью имплементации нашей системы предупреждения, которая спасает жизнь гражданских лиц в Украине", – сказал израильский министр.

По словам Коэна, Израиль "с первых дней" полномасштабного российского вторжения поддерживал Украину. Также страна поддерживает территориальную целостность нашего государства.

Министр напомнил, что два месяца назад посетил украинскую столицу Киев и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

"Я стал первым министром иностранных дел Израиля, который посетил Киев и встретился с президентом Зеленским. Мы поддерживаем Украину с первых дней. Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины", – подчеркнул глава МИД Израиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая в Киеве в тестовом режиме заработала израильская система раннего предупреждения о ракетной атаке врага. Она идентифицирует ракеты и проектирует, куда они упадут, чем уменьшает площадь потенциального поражения, где жители находятся в опасности.

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