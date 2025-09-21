'Будут интенсивные боевые действия': Шарп назвал направления, где может активизироваться Россия

Последние наступательные действия российской армии идут хуже, чем планировало командование страны-агрессора. Враг несет тяжелые потери, тем не менее продолжает давить на разных направлениях небольшими силами.

В течение ближайших месяцев ожидаются интенсивные боевые действия, при чем с основным усилием на Донбассе. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

Россиянам плевать на свои потери

По словам военного эксперта, последние наступления россиян пошли хуже и медленнее, чем планировалось. У путинской армии были тяжелые потери, но, как и в предыдущие годы войны стратегия врага подразумевает постоянное давление в ряде мест небольшими силам. Шарп подчеркнул, что иногда происходит концентрация сил на отдельном участке и прилагаются усилия особые.

Военный обозреватель констатировал, что последние месяцы все шло по одному сценарию – давление, поиск слабых мест, и достаточно быстрое продвижение в случае выявления слабых мест в украинской обороне. Он прогнозирует, что осенью будут продолжаться ровно те же попытки, которые шли летом.

"Пока у России хватает подкрепления с точки зрения личного состава, пока им удается набирать больше или меньше, чем они теряют, они могут в этом же темпе продолжать наступать и даже немного наращивать свои группировки и резервы. И, вероятнее всего, мы увидим эти действия на традиционных участках. Будут интенсивные боевые действия в течение нескольких месяцев с попытками захвата существенных населенных пунктов и создания угрозы Славянско-Краматорской агломерации", – рассказал Шарп.

В то же время он добавил, что погода наложит свои отпечатки, ведь дожди в тех или иных местах могут остановить или притормозить боевые действия. Кроме того, туман не способствует применению мелких дронов, поэтому могут исчезнуть преимущества, которые были раньше, и наоборот, появиться новые.

Как сообщал OBOZ.UA, российская агрессия несет не только разруху и гибель украинцев, но и существенно бьет по государственному бюджету. Один день борьбы против российских оккупантов обходится Украине в 172 млн долларов. Учитывая огромные расходы, важно привлекать финансирование партнеров.

