Буква Z приносит несчастье: в Мариуполе партизаны ликвидировали российских оккупантов

В Мариуполе украинские партизаны ликвидировали российских захватчиков, разъезжавших по городу на автомобиле с Z-символикой. Белый Renault, помеченный российским нацистским знаком, отправился на концерт к Кобзону вместе с ненавистными оккупантами

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Об этом рассказали в Telegram-канале "Мариуполь. Сопротивление". Партизаны в очередной раз предупредили врагов, что не прекратят им мстить и будут продолжать превращать оккупантов в "двухсотых".

Активисты движения сопротивления рассказали, что заметили машину с российской символикой возле Центрального рынка города, которая "слишком спокойно парковалась". После чего "белый рено с русней" взлетел в воздух.

Партизаны отметили, что автомобиль "совершенно не внезапно пошел петь с кобзоном". Они подчеркнули, что не собираются оставлять в покое оккупантов.

В комментариях подписчики порадовались такой новости. Они иронизируют, что это на самом деле был не взрыв, а "салют", и желают "здоровья погибшим".

Как сообщал OBOZREVATEL, движение сопротивления "Желтая лента" начало акции гражданского сопротивления во временно оккупированном Мариуполе. В городе на зданиях, заборах и других ярких местах появились первые символы сопротивления – желтая лента и буква "Ї".

Партизаны оставили послание кафирам в Мариуполе и Мелитополе.

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