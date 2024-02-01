Здесь должен быть комментарий о некоторых френдах и особенно френдах френдов, которые устроили очередную фб-истерику "экономика упадет, потому что меня бусинку и великана экономического фронта" мобилизуют с моим плоскостопием".

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Сюжеты из Мариуполя, Соледара и Бахмута отлично демонстрируют, что будет с экономикой и правами человека там, куда россияне дойдут. А альтернатива именно такая – несовершенная, извините не Швейцария, Украина, на сферу обороны которой и ТЦК в частности всем был откровенный наплевать, или эффективная машина убийства под названием РФ.

Дискуссий о мобилизации в Геническе и Мелитополе почему-то не слышно. И все эти критики, в случае захвата их городов, легко пойдут в российскую армию, побегут без всяких побуждений. Примеров – десятки тысяч. Или будут убиты оккупантами, потому что они могут.

Вижу массу людей, которые искренне считают, что нытье о несправедливости именно их мобилизации – это их естественное право, а самозащита в форме ВСУ – это не о них и кто-то другой должен гарантировать их физическое выживание. Как будто тот "кто-то" не такой же вчера гражданский человек со своими плоскостопиями, протрузиями и так далее.