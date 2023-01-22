Бутусов объяснил логику рекордных поставок вооружений из США в Украину

Январский пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов Америки установил сразу пять рекордов, к примеру, средства, направленные США на закупку вооружений для Украины только в январе в семь раз превышают сумму, которую выделила сама Украина на вооружения на протяжении всего 2021 года. Красноречивым стал также перечень предоставляемых вооружений: огромное количество снарядов и бронетехники свидетельствует, что Вашингтон решил помочь Украине нанести агрессору максимально значительные и болезненные потери.

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Если такие темпы помощи сохранятся, то на фронте все более вероятен перелом в пользу украинской армии. Об этом, а также о том, о каких намерениях США свидетельствует перечень вооружений, которые получит Украина, пишет журналист Юрий Бутусов.

Он напомнил, что только в январе США приняли решение о предоставлении Украине двух новых пакетов военной помощи на общую сумму 5,75 млрд долларов. Предыдущий рекорд Вашингтон установил в августе прошлого года: тогда в целом Украина получила вооружений на 2,3 млрд долларов. Итак, приходит к выводу Бутусов, одобренные Пентагоном два пакета помощи подтверждают: США твердо нацелились выполнить свое обещание – и максимально усилить украинское войско для дальнейшего разгрома России.

"6 и 19 января Минобороны США одобрило 29 и 30-й пакеты военной помощи, согласно официальным релизам МО США и заявлениям чиновников, Украина получит военную помощь на общую сумму 5,75 миллиардов долларов... Напомню, что сама Украина, которая сейчас отчаянно требует вооружения у стран НАТО, в 2021-м году потратила на закупку вооружений всего 800 миллионов долларов, то есть американские поставки в одном только январе 2023-го в 7 раз больше, чем сама Украина выделала за целый год для собственной защиты накануне нападения", - отметил Бутусов.

Красноречивым, по его мнению, является также перечень вооружений и боеприпасов, которые в январе обязались передать Украине Штаты.

Так, согласно объявленным намерениям, Украина получит от США тяжелое вооружение :

– 18 155 мм самоходные гаубицы Паладин М109А6;

– 36 105 мм прицепные гаубицы М119;

– 8 самоходных зенитно-ракетных комплексов Авенджер;

– 109 БМП Брэдли M2A2 ODS с 25 мм пушкой и управляемыми ракетами TOW-2;

– 190 БТР М113 и М1126 Страйкер;

– 596 тяжелых и легких бронеавтомобилей классов МРАП и Хамви;

– 30 бронированных машин поставки артиллерийских снарядов;

– 6 бронированных командно-штабных машин;

– 22 бронированных артиллерийских тягача.

Также в пакете - значительные объемы средств поражения :

– 1100 корректируемых снарядов 155 мм Экскалибур;

– 90 000 снарядов 155 мм;

– 1200 снарядов RAAM 155 мм для дистанционного минирования;

– 190 000 снарядов 105 мм;

– 21 800 минометных мин 120 мм;

– ракеты для ракетно-артиллерийской системы HIMARS;

– авиационные антирадарные ракеты HARM;

– зенитные ракеты для систем NASAMS и Sea Sparrow;

– 4000 неуправляемых авиационных ракет 70 мм Zuni;

– 1090 противотанковых управляемых ракет TOW-2;

– 2000 противотанковых управляемых ракет неуказанного типа;

– 545 тысяч 25 мм снарядов для БМП Брэдли;

– противопехотные мины Claymore;

– патроны для автоматического оружия, гранаты для противопехотных гранатометов, снайперские винтовки, пулеметы.

Также США передают специальное оборудование: минные тралы на боевую технику; приборы и прицелы ночного видения.

Проанализировав объемы и номенклатуру анонсированной помощи, Бутусов насчитал сразу 5 рекордов, установленных США в январе по поставкам оружия Украине.

"Первый рекорд – наибольшие объемы поставок вооружения за один месяц – 5,75 млрд долларов. Второй – наибольшее количество артиллерийских снарядов и минометных мин всех типов – 304 100. Третий рекорд – наибольшее количество бронетехники и боевых машин для мобильности войск за месяц – 9434; Впервые поставляются современные боевые машины, стоящие на вооружении армии США - М2А2 ODS, М109А6, Страйкер, которые действуют в единой сети боевого управления и связи, имеют автоматизированные системы управления огнем. Для системной реализации их возможностей в декабре закуплена для Украины система управления артиллерией IFADTS .К тому же, впервые для непосредственной поддержки войск поставляются мобильные зенитно-ракетные системы Авенджер", - написал журналист.

Из того, что передают американцы украинским воинам, становятся понятными также намерения военных планировщиков США, пишет Бутусов.

По его мнению, США стремятся усилить мощь огня украинской артиллерии в первую очередь для уничтожения российской пехоты. Также они собираются повысить тактическую мобильность украинской армии, поставлять бронетехнику, уже имеющуюся на вооружении США целыми батальонными комплектами, чтобы улучшить логистику, эксплуатацию и ремонт.

Предоставление современной западной бронетехники преследует цель создать качественное преимущество на поле боя за счет поставок современных БМП Брэдли и БТР Страйкер, которые имеют преимущество над российскими боевыми машинами благодаря автоматизированным системам управления войсками и огнем, тепловизионным прицелам в комплексе с точными автоматическими пушками.

США делают все, чтобы помочь украинским воинам усилить поражение войск противника высокоточными снарядами и ракетами российских объектов и радарных систем.

Все это постепенно лишит россиян преимуществ в тяжелой боевой технике и артиллерийских боеприпасах и обеспечит паритет в поставке наземных вооружений для украинской армии.

"Россия не сможет поставлять на фронт вооружения в таких количествах, как США объявили в январе. Так что если такой темп поставок будет сохранен в 2023 году и в следующих месяцах, положение на фронте значительно улучшится в нашу пользу. Спасибо гражданам США за невероятную по масштабам поддержку, это никогда не будет забыто", - резюмировал Бутусов.

Напомним, 20 января США объявили о новом масштабном пакете военной помощи Украине на сумму $2,5 млрд. Он стал вторым в течение первого месяца 2023 года.

Также в Вашингтоне посоветовали Украине подождать с наступлением на фронте и дождаться поставки западного оружия.

Кроме того, 20 января состоялась восьмая встреча стран-партнеров Украины в формате "Рамштайн ". Во время нее было объявлено о новой военной помощи западных государств украинской армии.

Участники встречи решили, что Украина получит средства ПВО, современные бронетранспортеры и внедорожники, вертолеты. Однако не получит германских танков Leopard 2 или американских Abrams.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания приветствовал новые поставки оружия Украине и заявил, что сотни единиц новой бронетехники, боевых машин пехоты и боевых танков будут иметь огромное значение для Украины.