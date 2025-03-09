'Был человеком большого сердца': на фронте погиб воин и врач-ветеринар Захар Палий из Львова. Фото

В боях за Украину погиб воин 95-й отдельной десантно-штурмовой полесской бригады Захар Палий из Львова, который в гражданской жизни был врачом-ветеринаром. Он присоединился к войску с первых дней полномасштабной войны, воевал во многих горячих точках, за отданную службу отмечен рядом наград.

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Защитнику теперь 35 лет, у него остались жена, родители и брат. О потере сообщили в USAVA (Украинская ассоциация врачей ветеринарной медицины), а также Львовском городском совете.

"Эта потеря – невыразимая боль для семьи, друзей, коллег и всего ветеринарного сообщества. Мы выражаем искренние соболезнования родителям, жене, брату и всем, кто знал и ценил Захара. Он отдал свою жизнь за будущее Украины, за нашу свободу. Память о нем будет жить в наших сердцах", – отметили коллеги.

Во Львовском горсовете рассказали, что львовянин Захар Васильевич Палий, 15.05.1989 года рождения, учился в местной гуманитарной гимназии (сегодня – Классическая гимназия при Львовском национальном университете имени Ивана Франко). Получил высшее образование во Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий имени Степана Зенонович Гжицкого.

В течение последнего периода работал врачом ветеринарной медицины в ветеринарной клинике "Друг". Мужчина любил горы и свое свободное время часто посвящал горному туризму.

"Его вклад в развитие нашей клиники неоценим, и мы всегда будем благодарны за те знания, тепло и поддержку, которые он оставил в наших сердцах. Он до последнего оставался верен своему призванию – спасать жизнь. Сначала на своем рабочем месте, а затем – на фронте. Вечная память Герою. Светлая ему дорога..." – отметили в клинике "Друг".

После начала полномасштабного российского вторжения ветеринар встал на защиту Родины. Выполнял боевые задания на Сумщине, Херсонщине, Донетчине и Курском направлении в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По словам близких и побратимов, Захар был исключительно хорошим человеком. Пользовался большим авторитетом среди коллег и подчиненных. Имел хороший уровень мотивации к профессиональному самосовершенствованию, за время прохождения службы пытался поддерживать высокий моральный дух в подразделении, всегда с пониманием относился к тем, кто рядом.

За личный героизм военнослужащий был награжден рядом знаков отличия, в частности, Почетными нагрудными знаками Главнокомандующего ВСУ "Золотой крест", "Серебряный крест" и отличием Президента Украины – орденом "За мужество" III-й степени.

Воин Захар Палий погиб во время выполнения боевого задания 27 февраля 2025 года. Простились с Героем во Львове 7 марта, похоронили его на Голосковском кладбище.

"Захар Палий – навеки в строю. Честь! Побратим, специалист, широкой души человек. Упокой, Господи, его душу! Вечная память! Запомню его таким улыбающимся и счастливым", – выразил соболезнование побратим воина Назар Глущенко.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб украинский поэт, боевой медик и врач-кардиолог высшей категории Владимир Воликов, который с первых дней полномасштабного вторжения отказался от привычного образа жизни и присоединился к рядам ВСУ. Сердце воина, имевшего позывной "Скиф", остановилось в результате пулевого ранения.

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