Был 'любимчиком' пропагандистов Путина: в Украине ликвидировали польского наемника, который воевал против ВСУ. Фото

Украинские воины ликвидировали воевавшего за РФ польского наемника Ежи Тыца. Российская пропаганда вовсю использовала его в качестве примера "хорошего поляка".

Наемник пропал без вести в конце июня, а недавно "отыскался" в ростовском морге. Об этом рассказал украинский журналист Денис Казанский.

Что известно

Казанский 22 сенября написал, что в Украине ликвидирован польский наемник Ежи Тыц, который воевал за Путина.

"Тыц был любимчиком российской пропаганды, его постоянно показывали в российских СМИ как пример правильного, пророссийского поляка. Летом он пропал без вести и теперь нашелся в ростовском морге", – сообщил журналист.

О ликвидации наемника из Польши пишут также российские пропагандистские СМИ. А "Царьград" близкого к Кремлю российского олигарха Константина Малофеева и вовсе написал Тыцу некролог-оду.

По версии "Царьграда", гражданин Польши Ежи Тыц "посвятил себя защите русских мемориалов": даже не российскими, а именно русскими на этом православном канале называют памятники "советским воинам", установленные во времена СССР в Польше. Их, утверждают в "Царьграде", ликвидированный поляк "восстанавливал" на территории страны, которую СССР в 1939 году оккупировал наравне с гитлеровской Германией.

Этим деятельность будущего военного преступника не ограничилась: бывший артиллерист и сотрудник полиции Польши, Тыц после увольнения создал мемориальное общество "Содружество "Курск". Свою деятельность он сам называл "сохранением памяти о людях, которые освободили нашу страну".

Подобная активность награжденного Россией медалью "Памяти героев Отечества" любителя РФ и "совка" вряд ли могла вызвать восторг у его соотечественников, так что Тыц в итоге сбежал из Польши в Россию. Переезд он объяснял "репрессиями" со стороны польских властей.

Уже находясь в РФ, он отправился "сражаться против нацистов" в Украину, присоединившись к этим самым неонацистам в составе российской оккупационной армии.

Наемник выбрал себе позывной "Зыгмунт".

В июне Тыц пропал без вести в одном из очередных российских мясных штурмов. А спустя три месяца, в конце сентября, его останки обнаружили в морге Ростова-на-Дону.

Как сообщал OBOZ.UA, в государстве-агрессоре продолжают демонстрировать полнейшее безразличие к собственным военнослужащим, отправленным в "мясорубку" в Украину. И временами оно приобретает очертания гротеска. Так, недавно в одном из регионов вдове ликвидированного на войне солдата с десятью детьми вместо денег предложили "экскурсию в Тамбов".

