Был награжден отличием "Золотой крест": при выполнении спецзадачи на фронте погиб Сергей Третьяк из Киева. Фото

На фронте погиб украинский защитник из Киева Сергей Третяк, который с начала полномасштабного вторжения защищал Родину и был награжден почетным знаком "Золотой крест" от главнокомандующего ВСУ. Герою навеки осталось 30 лет.

Сергей Третьяк участвовал в боях на Донецком, Запорожском и других горячих направлениях. Воин пал 22 октября 2023 года во время выполнения боевого задания на Сумщине. Теперь родные и побратимы просят украинцев подписать петицию о присвоении павшему защитнику почетного звания Героя Украины.

Сергей родился 24 февраля 1993 года в Киеве. Окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по программе экономическая кибернетика, работал сотрудником отдела технического обеспечения учебного процесса.

В день своего рождения в 2022 годубез колебаний стал на защиту Украины в составе первых отрядов терробороны, защищавших столицу.

18 марта 2022 года добровольцем присоединился к "Отряду ТРО при президенте Украины" Киевской городской территориальной громады.

Летом 2023 года получил почетное отличие "Золотой крест" из рук тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Герой погиб вследствие минно-взрывной травмы, несовместимой с жизнью, выполняя боевое (специальное) задание, а именно ведение засадных действий на вероятных маршрутах перемещения ДРГ противника в районе Сумской области.

"Сергею навеки останется 30 лет. Он до последнего дыхания с честью и достоинством исполнял свой долг гражданина Украины, остался верен своим побратимам и народу Украины", – говорится в петиции.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб украинский актер Андрей Доманский. 25 лет своей жизни он посвятил игре в театре, а после начала масштабного вторжения стал на защиту Украины.

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