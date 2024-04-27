Был одним из лучших: в боях за Украину погиб воин из бригады 'Буревей' с позывным 'Торнадо'

На войне в Украине погиб еще один человек. Потеря затронула первую Президентскую бригаду: в борьбе за Родину погиб молодой парень с позывным "Торнадо" Игорь Черноусов.

Как сообщили в третьем батальоне Президентской бригады, "потерян один из наших лучших". Игорь отдал свою жизнь за нашу страну и ее независимость.

"Игорь "Торнадо" Черноусов, наш товарищ, друг и незаменимый воин, погиб в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины. Эта трагедия прикоснулась к нашей семье, батальону "Гроза" бригады "Буревей", вплоть до самого сердца. Игорь был не только отличным воином, но и верным другом, всегда готовым помочь и поддержать в любой ситуации. Его мужество и решительность были примером для всех нас, и мы гордимся тем, что он являлся частью нашего подразделения", – отметили побратимы погибшего.

Однако "эта потеря не сломит нас, а только укрепит нашу решительность и стойкость", сказали воины и добавили, что всегда будут помнить своего товарища как настоящего героя.

"Гроза" – третий батальон бригады "Буревей". Это первая Президентская бригада оперативного назначения им. Петра Дорошенко, относится к известной "Гвардии наступления".

Личный состав воинской части выполнял задачи в составе группировки Сил обороны Киева, охраняя важные государственные объекты и объекты инфраструктуры. Позже личный состав бригады привлекался для оборонных действий в городах Северодонецк и Лисичанск Луганской области.

В настоящее время выполняет задачи на Бахмутском направлении.

Кстати, название бригады "Буревей" - это не слово, а аббревиатура, которая расшифровывается как "бригада утилизации российских военных".

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